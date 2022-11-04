Морковный крем-суп с имберем: рецепт вкусного, полезного и яркого блюда
Имбирь с ярким и пряным вкусом добавляет восточную "изюминку" многим блюдам, усиливая их вкус.
Ярко-оранжевый морковный суп, наполненный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, — это прекрасный выбор для буднего дня и для выходного. Тем более что на приготовление потребуется мало времени.
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Морковь — 300 гр.
- Картофель — 200 гр.
- Лук репчатый — 200 гр.
- Чеснок — 4 зубчика.
- Имбирь — 50 гр.
- Соль — 1 чайная ложка.
- Специи: перец чили, кориандр, сушеный лайм.
- Сливки — 250 мл.
Способ приготовления:
Нарезать морковь и лук небольшими кубиками, измельчить чеснок, натиреть на терке имбирь. Очистить картофель. Разогреть в кастрюле оливковое масло и потушить лук до прозрачности, 5 мин. Положите морковь и чеснок, готовьте еще 5 мин, помешивая. Добавьте имбирь, тимьян и чесночный порошок и обжаривайте еще 30 сек.
Влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте картофель, посолите и варите на медленном огне под крышкой 10 мин. Добавьте сливок и варите еще 5 мин. Снимите с огня и измельчите суп погружным блендером в гладкое пюре.
Разлейте по тарелкам, приправьте перцем и украсьте зеленью. Можно добавить миндаль, кунжут или мускатный орех.
Такие сочетания наводят мысли об индийской кухне.
Пряный, нежный и очень вкусный крем-суп. Обязательно попробуйте приготовить этот простейший рецепт.