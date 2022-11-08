Как приготовить сгущенку в домашних условиях: пошаговый рецепт

Приготовление сгущенки займет около двух часов, но качественный и вкусный продукт гарантирован!

Related video

Сгущенное молоко – отличная добавка к чаю, кофе, в качестве начинки для блинчиков и многого другого. Ее необязательно покупать в магазине, ведь можно сварить и дома. Правда, стоит учитывать, что приготовление займет два часа. При этом результат порадует вкусом и качеством.

Сгущенное молоко

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр;

Сахар – 255 гр;

Сода пищевая – 1 ч. л;

Ванилин – по вкусу.

Способ приготовления:

Молоко для сгущенки подойдет любое: как магазинное, так и домашнее. Калорийность готового продукта будет зависеть от основного ингредиента: чем жирнее молоко, тем выше калорийность сгущенки.

Налить молоко в кастрюлю с толстым дном и высокими стенками, поскольку при кипении молоко поднимется и начнет "убегать". Добавить сахар, соду и ванилин, все перемешать.

Поставить кастрюлю с молоком на средний огонь, довести молоко до кипения. Поскольку сверху поднимется пена от соды, стоит не упустить этот момент, чтобы содержимое не сбежало. Когда она осядет, молоко просто будет вариться.

Изредка помешивая, проварить молоко около 20 минут. Со временем его цвет станет более насыщенным и приобретет оттенок топленого. Затем огонь убавить до минимального, и пусть молоко уваривается в течение часа, помешивая, чтобы оно не пригорело. Уже через 20 минут молоко потемнеет, а через 40 минут оно приобретет слегка карамельный цвет, и его уровень заметно уменьшится. Постоянно размешивая молоко ложкой варить еще немного. В конце варки молоко станет более темным, а на вкус будет похоже на молочный ирис.

Выключить огонь и помешивать сгущенку еще около пяти минут, чтобы избавить ее от пены. Остудить до комнатной температуры. Сначала оно будет довольно жидким, но это – не повод расстраиваться. Поставить кастрюлю с молоком в холодильник, где сгущенка от холода станет гуще, а затем разлить ее по баночкам и хранить в холоде.

Напомним, как приготовить идеальные вафельные трубочки со сгущенкой.