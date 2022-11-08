Як приготувати згущене молоко в домашніх умовах: покроковий рецепт

Приготування згущеного молока займе приблизно дві години, але якісний і смачний продукт гарантовано!

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Згущене молоко — відмінна добавка до чаю, кави, як начинка для млинців і багато іншого. Її необов'язково купувати в магазині, адже можна зварити й удома. Щоправда, варто враховувати, що приготування займе дві години. При цьому результат порадує смаком і якістю.

Згущене молоко

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

цукор — 255 г;

сода харчова — 1 ч. л.;

ванілін — за смаком.

Спосіб приготування:

Молоко для згущеного молока підійде будь-яке: як магазинне, так і домашнє. Калорійність готового продукту залежатиме від основного інгредієнта: чим жирніше молоко, тим вища калорійність згущеного молока.

Налити молоко в каструлю з товстим дном і високими стінками, оскільки в процесі кипіння молоко підніметься і почне тікати. Додати цукор, соду та ванілін, усе перемішати.

Поставити каструлю з молоком на середній вогонь, довести молоко до кипіння. Оскільки зверху підніметься піна від соди, варто не прогаяти цей момент, щоб вміст не втік. Коли вона осяде, молоко просто варитиметься.

Зрідка помішуючи, проварити молоко приблизно 20 хвилин. Згодом його колір стане більш насиченим і набуде відтінку топленого. Потім вогонь зменшити до мінімального і нехай молоко уварюється протягом години, помішуючи, щоб воно не пригоріло. Вже через 20 хвилин молоко потемніє, а через 40 хвилин воно набуде трохи карамельного кольору, і його рівень помітно зменшиться. Постійно розмішуючи молоко ложкою, варити ще трохи. Наприкінці варіння молоко стане темнішим, а смак буде схоже на молочний ірис.

Вимкнути вогонь і помішувати згущене молоко ще приблизно п'ять хвилин, щоб позбавити його від піни. Охолодити до кімнатної температури. Спочатку воно буде досить рідким, але це не привід засмучуватися. Поставити каструлю з молоком у холодильник, де згущене молоко від холоду стане густішим, а потім розлити її по баночках і зберігати в холоді.

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