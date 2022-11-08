Рецепт голубцов, как в ресторане, от Миши Кацурина

Классическое для украинского стола блюдо может иметь оттенок и вкус ресторанной роскоши.

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Киевский ресторатор и блогер Михаил Кацурин поделился рецептом голубцов, как в ресторане.

По словам владельца сети ресторанов в столице, после приготовления блюда жизнь разделится на до и после. Однако для упрощения процедуры приготовления Михаил советует поделить его на пять этапов.

🍲Этап 1: листья капусты🍲

Ингредиенты:

Капуста — 1 головка

Кастрюля — 1 штука

Вода/соль/перец по вкусу

Для начала вырезаем сердцевину так, чтобы осталось только листья. Отправляем в кипящую воду капусту, и когда листья станут мягкими, разбираем по одному. Достаем и складываем их отдельно.

🍲Этап 2: самая вкусная истина голубцов — начинка🍲

Ингредиенты:

Свинина – 400 г

Говядина – 400 г

Сало (желательно подкопченное) – 200 г

Рис отварной – 200 г

Морковь — 100 г

Лук — 100 г

Подкопченное сливочное масло – 30 г

Для начала берем мясо и прокручиваем его через мясорубку. После этого морковь и лук поджариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

К смеси добавляем рис и бульон, чтобы сделать фарш более влажным. Соль, перец можно добавлять по вкусу.

В конце нужно завернуть листья капусты в начинку.

🍲Этап 3: истинный вкус голубцов — соус🍲

Ингредиенты:

• Лук репчатый — 100 г

• Морковь – 100 г

• Сметана — 50 г

• Томатная паста — 30 г

• Кетчуп – 60 мл

• Соль — 2 г

• Перец молотый – 2 г

• Сахар – 30 г

• Лавровый лист

• Вода – 300 мл

• Масло сливочное — 20 г

Для начала нарезаем наш лук и морковь мелкими кусочками. Добавляем к ним подкопченное сливочное масло. Далее обжариваем это с томатной пастой и кетчупом, добавляя сахар и соль по вкусу, а также воду и сметану. Все хорошо мешаем и даем прокипеть минут 5.

Затем добавляем немного воды, лавровый лист и перец. Разрешаем будущим голубцам прокипеть еще минуты 2.

🍲Этап 4: совмещаем наши кулинарные шедевры🍲

Для начала добавляем готовый соус к нашим голубцам и тушим на медленном огне 1 – 1,5 часа.

🍲Этап 5: приятного аппетита!

Наслаждаемся приготовленными голубцами, как в ресторане.

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