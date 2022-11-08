Рецепт голубцов, как в ресторане, от Миши Кацурина
Классическое для украинского стола блюдо может иметь оттенок и вкус ресторанной роскоши.
Киевский ресторатор и блогер Михаил Кацурин поделился рецептом голубцов, как в ресторане.
По словам владельца сети ресторанов в столице, после приготовления блюда жизнь разделится на до и после. Однако для упрощения процедуры приготовления Михаил советует поделить его на пять этапов.
🍲Этап 1: листья капусты🍲
Ингредиенты:
Капуста — 1 головка
Кастрюля — 1 штука
Вода/соль/перец по вкусу
Для начала вырезаем сердцевину так, чтобы осталось только листья. Отправляем в кипящую воду капусту, и когда листья станут мягкими, разбираем по одному. Достаем и складываем их отдельно.
🍲Этап 2: самая вкусная истина голубцов — начинка🍲
Ингредиенты:
Свинина – 400 г
Говядина – 400 г
Сало (желательно подкопченное) – 200 г
Рис отварной – 200 г
Морковь — 100 г
Лук — 100 г
Подкопченное сливочное масло – 30 г
Для начала берем мясо и прокручиваем его через мясорубку. После этого морковь и лук поджариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
К смеси добавляем рис и бульон, чтобы сделать фарш более влажным. Соль, перец можно добавлять по вкусу.
В конце нужно завернуть листья капусты в начинку.
🍲Этап 3: истинный вкус голубцов — соус🍲
Ингредиенты:
• Лук репчатый — 100 г
• Морковь – 100 г
• Сметана — 50 г
• Томатная паста — 30 г
• Кетчуп – 60 мл
• Соль — 2 г
• Перец молотый – 2 г
• Сахар – 30 г
• Лавровый лист
• Вода – 300 мл
• Масло сливочное — 20 г
Для начала нарезаем наш лук и морковь мелкими кусочками. Добавляем к ним подкопченное сливочное масло. Далее обжариваем это с томатной пастой и кетчупом, добавляя сахар и соль по вкусу, а также воду и сметану. Все хорошо мешаем и даем прокипеть минут 5.
Затем добавляем немного воды, лавровый лист и перец. Разрешаем будущим голубцам прокипеть еще минуты 2.
🍲Этап 4: совмещаем наши кулинарные шедевры🍲
Для начала добавляем готовый соус к нашим голубцам и тушим на медленном огне 1 – 1,5 часа.
🍲Этап 5: приятного аппетита!
Наслаждаемся приготовленными голубцами, как в ресторане.
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