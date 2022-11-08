Рецепт голубців, як у ресторані, від Міші Кацуріна

Класична для українського столу страва може мати відтінок та присмак ресторанної розкоші.

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Київський ресторатор та блогер Михайло Кацурін поділився рецептом голубців, як у ресторані.

За словами власника мережі ресторанів у столиці, після приготування страви життя поділиться на до та після. Проте для спрощення процедури приготування Михайло радить поділити його на п'ять етапів.

🍲Етап 1: листя капусти🍲

Інгредієнти:

Капуста — 1 голівка

Каструля — 1 штука

Вода / сіль / перець за смаком

Для початку вирізаємо серцевину так, щоб залишилось лише листя. Відправляємо в киплячу воду капусту, і коли листя стануть м’якими, розбираємо по одному. Дістаємо і складаємо їх окремо.

🍲Етап 2: найсмачніша істина голубців — начинка🍲

Інгредієнти:

Свинина – 400 г

Яловичина – 400 г

Сало (бажано підкопчене) — 200 г

Рис відварений – 200 г

Морква — 100 г

Цибуля — 100 г

Підкопчене вершкове масло – 30 г

Для початку беремо м‘ясо та прокручуємо його через м‘ясорубку. Після цього моркву та цибулю підсмажуємо на пательні з олією до золотистого кольору.

До суміші додаємо рис і бульйон, щоб зробити фарш більш вологим. Сіль, перець можна додавати до смаку.

Наприкінці потрібно загорнути листя капусти в начинку.

🍲Етап 3: істинний смак голубців — соус🍲

Інгредієнти:

• Цибуля ріпчаста — 100 г

• Морква — 100 г

• Сметана — 50 г

• Томатна паста — 30 г

• Кетчуп — 60 мл

• Сіль — 2 г

• Перець мелений – 2 г

• Цукор — 30 г

• Лавровий лист

• Вода – 300 мл

• Масло вершкове — 20 г

Для початку нарізаємо нашу цибулю та моркву дрібними шматочками. Додаємо до них підкопчене вершкове масло. Далі обсмажуємо це все з томатною пастою та кетчупом, додаючи цукор та сіль до смаку, а також воду та сметану. Усе гарно мішаємо та даємо прокипіти хвилин 5.

Згодом додаємо трохи води, лавровий лист та перець. Дозволяємо майбутнім голубцям прокипіти ще хвилини 2.

🍲Етап 4: поєднуємо наші кулінарні шедеври🍲

Для початку додаємо готовий соус до наших голубців та тушкуємо на повільному вогні 1 – 1,5 години.

🍲Етап 5: смачного!

Насолоджуємося приготованими голубцями, як у ресторані.

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