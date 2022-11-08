Рецепт голубців, як у ресторані, від Міші Кацуріна
Класична для українського столу страва може мати відтінок та присмак ресторанної розкоші.
Київський ресторатор та блогер Михайло Кацурін поділився рецептом голубців, як у ресторані.
За словами власника мережі ресторанів у столиці, після приготування страви життя поділиться на до та після. Проте для спрощення процедури приготування Михайло радить поділити його на п'ять етапів.
🍲Етап 1: листя капусти🍲
Інгредієнти:
Капуста — 1 голівка
Каструля — 1 штука
Вода / сіль / перець за смаком
Для початку вирізаємо серцевину так, щоб залишилось лише листя. Відправляємо в киплячу воду капусту, і коли листя стануть м’якими, розбираємо по одному. Дістаємо і складаємо їх окремо.
🍲Етап 2: найсмачніша істина голубців — начинка🍲
Інгредієнти:
Свинина – 400 г
Яловичина – 400 г
Сало (бажано підкопчене) — 200 г
Рис відварений – 200 г
Морква — 100 г
Цибуля — 100 г
Підкопчене вершкове масло – 30 г
Для початку беремо м‘ясо та прокручуємо його через м‘ясорубку. Після цього моркву та цибулю підсмажуємо на пательні з олією до золотистого кольору.
До суміші додаємо рис і бульйон, щоб зробити фарш більш вологим. Сіль, перець можна додавати до смаку.
Наприкінці потрібно загорнути листя капусти в начинку.
🍲Етап 3: істинний смак голубців — соус🍲
Інгредієнти:
• Цибуля ріпчаста — 100 г
• Морква — 100 г
• Сметана — 50 г
• Томатна паста — 30 г
• Кетчуп — 60 мл
• Сіль — 2 г
• Перець мелений – 2 г
• Цукор — 30 г
• Лавровий лист
• Вода – 300 мл
• Масло вершкове — 20 г
Для початку нарізаємо нашу цибулю та моркву дрібними шматочками. Додаємо до них підкопчене вершкове масло. Далі обсмажуємо це все з томатною пастою та кетчупом, додаючи цукор та сіль до смаку, а також воду та сметану. Усе гарно мішаємо та даємо прокипіти хвилин 5.
Згодом додаємо трохи води, лавровий лист та перець. Дозволяємо майбутнім голубцям прокипіти ще хвилини 2.
🍲Етап 4: поєднуємо наші кулінарні шедеври🍲
Для початку додаємо готовий соус до наших голубців та тушкуємо на повільному вогні 1 – 1,5 години.
🍲Етап 5: смачного!
Насолоджуємося приготованими голубцями, як у ресторані.
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