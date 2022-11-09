Сытно и аппетитно: деруны с мясом от Евгения Клопотенко (видео)

На приготовление блюда йудет не больше часа, а результат порадует вкусом и ароматом.

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Деруны с мясом – это новое прочтение любимого блюда из картошки, вкус которого усиливает добавленый фарш. Они получаются сытным и очень аппетитными. Как правильно приготовить блюдо, рассказал известный украинский кулинар и блогер Евгений Клопотенко.

Деруны с мясом в горшочках

Ингредиенты:

Картофель – 5 штук среднего размера;

Репчатый лук – 2 больших головки;

Яйцо – 1 шт;

Сметала (20% жирность) – 3 ст. л;

Мука пшеничная – 1 ст. л;

Фарш (свиной и говяжий) – 250 гр;

Чеснок – 1 зубчик;

Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистить, одну луковицу натереть на мелкой терке и отправить в миску. Он не только даст дерунам приятный вкус, но и не даст картошке окислиться во время приготовления.

Картофель почистить и натереть в ту же миску, где лук. Для дерунов лучше выбирать картофель тех сортов, которые больше всего подходят для жарки. В эту же емкость вбить яйцо, добавить несколько щепоток соли и черный молотый перец по вкусу, а также ложку сметаны, которая сделает деруны более сочными и нежными. Туда же – ложку муки, чтобы деруны не расползались во время жарки.

Сковороду разогреть с 2-3 ст. л подсолнечного масла, выложить на нее деруны. Лучше их делать небольшими, чтобы они хорошо прожарились. Обжарить до золотистой корочки и переложить на тарелку.

Далее необходимо взять две оставшиеся луковицы, отрезать от них 2 кольца, толщиной около 5 мм. Остальной лук мелко порезать и обжарить на сковороде со столовой ложкой подсолнечного масла и зубчиком очищенного и порубленного чеснока. Затем туда же добавить фарш, щепотку соли и обжаривать, пока он не потемнеет.

На дно керамических горшочков для запекания выложить по одному кольцу лука. Он даст удивительный аромат при запекании. Если нет таких горшочков, можно использовать любые керамические емкости для запекания, накрыв их крышкой или фольгой. Затем слоями выложить деруны и обжаренный мясной фарш в керамические горшочки практически до самого верха. Добавить по 1 ст. л. сметаны в каждый горшочек, закрыть крышкой и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Напомним, как приготовить вкусную дареную картошку.