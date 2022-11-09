Поживно й апетитно: деруни з м'ясом від Євгена Клопотенка (відео)

На приготування страви йде не більше години, а результат порадує смаком та ароматом.

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Деруни з м'ясом — це нове прочитання улюбленої страви з картоплі, смак якої підсилює фарш. Вони виходять поживними і дуже апетитними. Як правильно приготувати страву, розповів відомий український кулінар і блогер Євген Клопотенко.

Деруни з м'ясом у горщиках

Інгредієнти:

картопля — 5 штук середнього розміру;

цибуля — 2 великі головки;

яйце — 1 шт;

сметана (20% жирність) — 3 ст. л;

борошно пшеничне — 1 ст. л;

фарш (свинячий та яловичий) — 250 г;

часник — 1 зубчик;

соняшникова олія — 3-4 ст. л.

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю очистити, одну цибулину натерти на дрібній тертці та відправити в миску. Вона не лише дасть дерунам приємний смак, а й не дасть картоплі окислитися під час приготування.

Картоплю почистити і натерти в ту ж миску, де цибуля. Для дерунів краще вибирати картоплю тих сортів, які найбільше підходять для смаження. У цю ж ємність вбити яйце, додати кілька дрібок солі та чорний мелений перець за смаком, а також ложку сметани, яка зробить деруни соковитішими та ніжнішими. Туди ж — ложку борошна, щоб деруни не розповзались під час смаження.

Сковороду розігріти з 2-3 ст. л олії, викласти на неї деруни. Краще їх робити невеликими, щоб добре просмажилися. Обсмажити до золотистої скоринки та перекласти на тарілку.

Далі необхідно взяти дві цибулини, що залишилися, відрізати від них 2 кільця, товщиною приблизно 5 мм. Решту цибулі дрібно порізати й обсмажити на сковороді зі столовою ложкою соняшникової олії та зубчиком очищеного та порубаного часнику. Потім туди ж додати фарш, дрібку солі й обсмажувати, доки він не потемніє.

На дно керамічних горщиків для запікання викласти по одному кільцю цибулі. Воно дасть дивовижний аромат у процесі запікання. Якщо таких горщиків немає, можна використовувати будь-які керамічні ємності для запікання, накривши їх кришкою або фольгою. Потім шарами викласти деруни й обсмажений м'ясний фарш у керамічні горщики практично до самого верху. Додати по 1 ст. л. сметани в кожен горщик, закрити кришкою і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Нагадаємо, як приготувати смачну смажену картоплю.