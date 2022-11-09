Леденцы на палочке: пошаговый рецепт любимых конфет

Главное при приготовлении леденцов – не переварить карамельную массу.

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Конфеты на палочке, сваренные из сахара, у многих ассоциируются с беззаботным детством. Кроме того, они приготовлены из простых ингредиентов и не содержат вредных веществ, а потому советуем вспомнить старый рецепт и порадовать уже своих детей, да и себя, сладкими леденцами.

Леденцы из сахара на палочке

Ингредиенты:

Сахар – 10 ст. л;

Вода – 5 ст. л;

Уксус – 2 ст. л;

Сливочное масло для смазывания формы.

Способ приготовления:

Сахар всыпать в ковшик, эмалированную кружку или миску. Желательно, чтобы посуда была светлого цвета. Это позволит проконтролировать готовность карамели и проследить за ее цветом, чтобы избежать переваривания и кристаллизации сахара. Залить сахар водой. Она должна его еле покрывать. Подогревать массу на среднем огне. непрерывно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Как только масса закипит, сразу же добавить туда уксус. Это поможет избежать кристализации сахара, а также сделает конфеты более прозрачными. Не стоит бояться запаха уксуса. Как только карамель будет Сделать огонь маленьким и, помешивая, варить до тех пор, пока сироп не приобретет золотистый цвет, это где-то 5-7 минут. Чтобы проверить готовность, нужно капнуть смесь на блюдечко с холодной водой. Если карамель застывает и хрустит на зубах, нужно снять ее с плиты. Не стоит держать ее до тех пор, пока она станет коричневой. Готовую карамель размешать, чтобы в ней исчезли все пузырьки, после чего можно разливать по формам.

Специальную металлическую форму смазать маслом. Если нет металлической, можно воспользоваться силиконовой.

[ + – ] Металлическая форма для леденцов Фото: Соцсети

Разлив карамель в формы, вставить в нее бамбуковые палочки и оставить застывать.

При желании в конфеты можно добавить пищевой краситель. Это делается на этапе вымешивания готовой карамели перед разливом в формы.

Напомним, как приготовить конфеты "Метеорит"