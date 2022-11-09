Льодяники на паличці: покроковий рецепт улюблених цукерок

Головне під час приготування льодяників — не переварити карамельну масу.

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Цукерки на паличці, зварені з цукру, у багатьох асоціюються із безтурботним дитинством. Крім того, вони приготовані з простих інгредієнтів і не містять шкідливих речовин, а тому радимо згадати старий рецепт і порадувати своїх дітей, та й себе, солодкими льодяниками.

Льодяники з цукру на паличці

Інгредієнти :

цукор — 10 ст. л;

вода — 5 ст. л;

оцет — 2 ст. л;

вершкове масло для змащування форми.

Спосіб приготування:

Цукор всипати в ковшик, емальовану чашку або миску. Бажано, щоб посуд був світлого кольору. Це дозволить проконтролювати готовність карамелі та простежити за її кольором, щоб вона не переварилась або не кристалізувався цукор. Залити цукор водою. Вона має його ледве покривати. Підігрівати масу на середньому вогні. безперервно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Щойно маса закипить, одразу додати туди оцет. Це допоможе уникнути кристалізації цукру, а також зробить цукерки прозорішими. Не варто боятися запаху оцту. Зробити вогонь маленьким і, помішуючи, варити доти, поки сироп не набуде золотистого кольору, це десь 5-7 хвилин. Щоб перевірити готовність, потрібно крапнути суміш на блюдце з холодною водою. Якщо карамель застигає і хрумтить на зубах, потрібно зняти її з плити. Не варто тримати її доти, доки вона стане коричневою. Готову карамель розмішати, щоб у ній зникли всі бульбашки, після чого можна розливати у форми.

Спеціальну металеву форму змастити маслом. Якщо немає металевої, можна скористатися силіконовою.

[ + – ] Металева форма для льодяників Фото: Соцсети

Розлив карамель у форми, вставити в неї бамбукові палички та залишити застигати.

За бажання у цукерки можна додати харчовий барвник. Це робиться на етапі вимішування готової карамелі перед розливом у форми.

Нагадаємо, як приготувати цукерки "Метеорит"