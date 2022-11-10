Халва: простой рецепт, который можно приготовить дома

В период холодов и простуд халва – незаменимое лакомство для укрепления организма.

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Халва – восточная сладость, которая полюбилась многим, благодаря своему насыщенному вкусу и питательности. Она богата на белки, жиры, углеводы (сахарозу, мальтозу), витамины (А, Е, D, РР, группы В), макро- и микроэлементы, фитостерол, ненасыщенные жирные кислоты, клетчатку. Ее химический состав может немного варьировать в зависимости от вида сладости. Энергетическая ценность восточного десерта очень высокая. В 100 граммах продукта содержится 512 килокалорий. В сезон холодов она незаменима при простуде, анемии, инсульте, истощении, упадке сил после тяжелой длительной болезни. Благодаря высокой калорийности сладость быстро утоляет голод, наполняет организм энергией и жизненной силой. Это лакомство необязательно покупать в магазине. Его запросто можно приготовить и дома. Как именно, рассказала известный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская.

Домашняя халва

Ингредиенты:

Семечки подсолнуха очищенные – 300 гр;

Фундук (миндаль, арахис) – 100 гр;

Курага – 50 гр;

Фисташки – 50 гр;

Мед (липовый или акациевый) – 100 гр.

Способ приготовления:

Семечки обжарить на сковороде, орехи поджарить в духовке при температуре при температуре 170°С в течение 12-15 минут. Фундук можно заменить на миндаль или арахис.

Орехи и семечки соединить в чаше блендера, туда же положить мед и все взбить до состояния мокрого песка.

В полученную массу добавить курагу, нарезанную кубиком, и дробленые фисташки. Курагу и фисташку можно заменить на цукаты, клюкву, вишню.

Хорошо вымешивать массу.

Подходящую форму выстелить пищевой пленкой, утрамбовать массу в форму с помощью скалки и отправить на несколько часов в холодильник. Вкусный десерт готов.

Напомним, как приготовить в домашних условиях простой десерт из фейхоа.