Халва: простий рецепт східного десерту від Лізи Глінської

У період холодів і застуд халва – незамінні ласощі для зміцнення організму.

Related video

Халва – східна насолода, яка полюбилася багатьом завдяки своєму насиченому смаку та поживності. Вона багата на білки, жири, вуглеводи (сахарозу, мальтозу), вітаміни (А, Е, D, РР, групи В), макро- та мікроелементи, фітостерол, ненасичені жирні кислоти, клітковину. Її хімічний склад може трохи змінюватись в залежності від виду солодощів. Енергетична цінність східного десерту дуже висока. У 100 г продукту міститься 512 кілокалорій. У сезон холодів вона незамінна в разі застуди, анемії, інсульту, виснаження, занепаду сил після тяжкої тривалої хвороби. Завдяки високій калорійності смаколик швидко втамовує голод, наповнює організм енергією та життєвою силою. Ці ласощі необов'язково купувати в магазині. Їх легко можна приготувати і вдома. Як саме, розповіла відома українська кондитерка Ліза Глінська.

Домашня халва

Складові:

Насіння соняшника очищене – 300 г;

Фундук (мигдаль, арахіс) — 100 г;

Курага – 50 г;

Фісташки – 50 г;

Мед (липовий чи акацієвий) – 100 г.

Спосіб приготування:

Насіння обсмажити на сковороді, горіхи підсмажити в духовці за температури 170°С протягом 12-15 хвилин. Фундук можна замінити мигдалем або арахісом.

Горіхи і насіння з'єднати в чаші блендера, туди покласти мед і все збити до стану мокрого піску.

В отриману масу додати курагу, нарізану кубиком, та подрібнені фісташки. Курагу та фісташки можна замінити на цукати, журавлину, вишню.

Добре вимішати масу.

Відповідну форму вистелити харчовою плівкою, утрамбувати масу у форму за допомогою качалки і відправити на кілька годин у холодильник. Смачний десерт готовий.

Нагадаємо, як приготувати в домашніх умовах простий десерт із фейхоа.