Спагетти болоньезе. Быстро и вкусно приготовить дома

Разбираемся, как приготовить лучший вариант популярного блюда.

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Всем пригодится хороший рецепт спагетти болоньезе на каждый день. Соус Болоньезе насыщенный, густой, который обладает прекрасной глубиной вкуса. Он идеально подходит для быстрого перекуса в середине недели, но еще лучше, если вы сможете потратить на него пару часов! Подавайте его с макаронами, начиняйте им картофель в мундирах, приготовьте фантастическую лазанью или запектие пирог со спагетти! По материалам recipetineats-com.

Что входит в состав спагетти болоньезе

Предлагаем вашему вниманию соус, включающий 3 небольшие детали, которые могут немного отличаться от рецептов болоньезе, которые вы встречали ранее:

1. Вустерширский соус: он просто добавляет вкусу пикантности. Многие хозяйки открыто симпатизируют этому ингредиенту.

2. Кубики говяжьего бульона для дополнительной глубины вкуса соуса, чтобы компенсировать то, что это повседневная версия в середине недели, а не традиционное приготовленное на медленном огне болоньезе рагу, которое включает настоящее итальянское соффрито (лук, сельдерей, морковь, медленно обжаренные) а также панчетта.

3. Сахар, если необходимо. Добавить совсем немного в соус и он сразу же преобразится. Особенно, если вы не используете высококачественные сладкие итальянские консервированные помидоры.

Как приготовить соус болоньезе

Приготоволение этой составляющей рецепта является простым и довольно быстрым:

Обжарить чеснок и лук – около 3 минут;

Подрумяньте говядину – около 2 минут;

Добавьте все остальное, хорошенько перемешайте и варите минимум 20 минут (в середине недели) и до 3 часов (на выходных!). Медленное приготовление делает говядину невероятно нежной, а соус приобретает особый вкус.

В чем разница между болоньезе и мясным соусом?

Да ни в чем! Разные названия одного и того же! Вы найдете болоньезе или мясной соус, приготовленный самыми разными способами по всей Италии и по всему миру, но в основном это мясной фарш (обычно говядина, иногда в сочетании со свининой или телятиной) в томатном соусе, приправленном травами.

Как сочетать спагетти болоньезе с мясным соусом

Предпочтительно добавлять спагетти в готовый соус, а не выкладывать соус в макароны. Это позволит блюду немного "карамелизироваться".

С чем подавать спагетти болоньезе

Для классического итальянского застолья подавайте с:

Чесночным хлебом или еще более вкусным сырным чесночным хлебом. Или, для большей аутентичности — настоящей итальянской фокачча.

Садовый салат с традиционной итальянской заправкой.

Тирамису на десерт, который можно дополнить чашечкой эспрессо.

Для очень быстрого варианта салата приготовьте этот салат с рукколой и пармезаном. Это — один из самых популярных гарниров, потому что это буквально 2-минутный салат без усилий!

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