Спагеті болоньєзе. Швидко та смачно приготувати вдома

Розбираємося, як приготувати найкращий варіант популярної страви.

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Усім знадобиться хороший рецепт спагеті болоньєзе на кожен день. Соус болоньєзе насичений, густий, має прекрасну глибину смаку. Він ідеально підходить для швидкого перекушувування в середині тижня, але ще краще, якщо ви зможете витратити на нього кілька годин! Подавайте його з макаронами, начиняйте ним картоплю в мундирах, приготуйте фантастичну лазанью або запечіть пиріг зі спагеті! За матеріалами recipetineats-com.

Що входить до складу спагеті болоньєзе

Пропонуємо до вашої уваги соус, що включає 3 невеликі деталі, які можуть трохи відрізнятися від рецептів болоньєзе, які ви зустрічали раніше:

1. Вустерширський соус: він просто додає смаку пікантності. Багато господарок відкрито симпатизують цьому інгредієнту.

2. Кубики яловичого бульйону для додаткової глибини смаку соусу, щоб компенсувати те, що це повсякденна версія в середині тижня, а не традиційне приготовлене на повільному вогні болоньезе рагу, яке включає справжнє італійське софрито (повільно обсмажені цибуля, селера, морква), а також панчету.

3. Цукор, якщо потрібно. Додати зовсім небагато до соусу, і він відразу ж стане іншим. Особливо якщо ви не використовуєте високоякісні солодкі італійські консервовані помідори.

Як приготувати соус болоньєзе

Приготування цієї складової рецепту є простим і досить швидким:

Обсмажити часник і цибулю — близько 3 хвилин;

Підрум'яніть яловичину — близько 2 хвилин;

Додайте все інше, добре перемішайте й варіть мінімум 20 хвилин (у середині тижня) і до 3 годин (у вихідні!). Повільне приготування робить яловичину неймовірно ніжною, а соус набуває особливого смаку.

У чому різниця між болоньезе та м'ясним соусом?

Та ні в чому! Різні назви того самого! Ви знайдете болоньєзе або м'ясний соус, приготований різними способами, по всій Італії та по всьому світу, але в основному це м'ясний фарш (зазвичай яловичина, іноді в поєднанні зі свининою або телятиною) в томатному соусі, приправленому травами.

Як поєднувати спагеті болоньєзе з м'ясним соусом

Переважно додавати спагеті до готового соусу, а не викладати соус у макарони. Це дозволить страві трохи "карамелізуватися".

Із чим подавати спагеті болоньєзе

Для класичного італійського застілля подавайте з:

Часниковим хлібом або ще смачнішим сирним часниковим хлібом. Або для більшої автентичності — справжньою італійською фокачею.

Садовим салатом із традиційною італійською заправкою.

Тирамісу на десерт, який можна доповнити чашкою еспресо.

Для дуже швидкого варіанту салату приготуйте цей салат із руколою та пармезаном. Це один із найпопулярніших гарнірів, тому що це буквально 2-хвилинний салат без зусиль!

Раніше Фокус писав про те, як приготувати млинці без молока та яєць.