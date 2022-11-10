Идеально к какао. Рецепт воздушного зефира маршмеллоу
Мягкие зефирки маршмеллоу идеально дополнят ваше какао, или кофе, а еще из очень просто приготовить дома
Интересно, но хоть в Украине про маршемеллоу (или маршмэллоу) узнали сравнительно недавно, в США его производят с 1950-х годов. А оригинальное и уютное название зефирки получили от английского названия растения алтея лекарственного. Дословно – это "мальва болотная". Именно из алтея делали первые зефирки и тогда они были лекарственным средством, помогающим от ангины.
Но со временем их стали производить из более доступных ингредиентов, жарить над костром в походах, добавлять к горячим напиткам и маршмеллоу стали просто вкусным и оригинальным лакомством.
Их легко можно приготовить дома и добавлять в свой какао, или кофе, когда захочется.
Маршмеллоу
Ингредиенты:
- 3 больших яичных белка
- 30 гр. желатина (или 13 листов желатина)
- 700 гр. сахарной пудры
- 1,5 ст.л. жидкой глюкозы
- 1 стручок ванили
Для припыливания:
- 100 гр сахарной пудры
- 4 ст.л. кукурузного крахмала
Взбейте яичные белки миксером до образования мягких пиков. Предварительно размягчите желатин: поместите его в глубокую миску, залейте 200 мл холодной воды и оставьте.
Сахарную пудру, жидкую глюкозу и 300 мл воды поместите в большую кастрюлю и варите на среднем огне, пока смесь не нагреется до 130С.
Снимите кастрюлю с огня, добавьте в смесь желатин и воду, в которой он замачивался. На этом этапе нужно быть осторожнее, потому что будущие зефирки могут "стрелять". Аккуратно перемешивайте, пока желатин полностью не растворится, затем осторожно перелейте смесь в жаростойкую посуду и пусть немного остынет – станет теплой.
Теперь взбивайте белки до стойких пиков и аккуратно вливайте в них теплый сироп тонкой струйкой. Продолжайте взбивать смесь, пока она не станет гладкой и блестящей, затем добавьте ваниль. Взбивайте еще 8−10 минут, пока смесь заметно не загустеет.
Глубокую прямоугольную форму застелите пищевой пленкой, смажьте растительным маслом без запаха и припылите смесью кукурузного крахмала и сахарной пудры. Вылейте в форму будущие маршмеллоу, разровняйте и оставьте на два часа до застывания.
Теперь время делить маршмеллоу на порции. Застелите ровную поверхность пергаментом, снова припылите смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала. Переверните готовые маршмеллоу на лист и снимите пищевую пленку, присыпьте зефирки пудрой. Нарезайте маршмеллоу ножом, припыленным крахмалом и пудрой. Нарезанные кусочки следует присыпать этой же смесью, чтоб они не слипались. Храните маршмеллоу в герметичной посуде. И наслаждайтесь.