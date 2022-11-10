Идеально к какао. Рецепт воздушного зефира маршмеллоу

Мягкие зефирки маршмеллоу идеально дополнят ваше какао, или кофе, а еще из очень просто приготовить дома

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Интересно, но хоть в Украине про маршемеллоу (или маршмэллоу) узнали сравнительно недавно, в США его производят с 1950-х годов. А оригинальное и уютное название зефирки получили от английского названия растения алтея лекарственного. Дословно – это "мальва болотная". Именно из алтея делали первые зефирки и тогда они были лекарственным средством, помогающим от ангины.

Но со временем их стали производить из более доступных ингредиентов, жарить над костром в походах, добавлять к горячим напиткам и маршмеллоу стали просто вкусным и оригинальным лакомством.

Их легко можно приготовить дома и добавлять в свой какао, или кофе, когда захочется.

Маршмеллоу

Ингредиенты:

3 больших яичных белка

30 гр. желатина (или 13 листов желатина)

700 гр. сахарной пудры

1,5 ст.л. жидкой глюкозы

1 стручок ванили

Для припыливания:

100 гр сахарной пудры

4 ст.л. кукурузного крахмала

Взбейте яичные белки миксером до образования мягких пиков. Предварительно размягчите желатин: поместите его в глубокую миску, залейте 200 мл холодной воды и оставьте.

Сахарную пудру, жидкую глюкозу и 300 мл воды поместите в большую кастрюлю и варите на среднем огне, пока смесь не нагреется до 130С.

Снимите кастрюлю с огня, добавьте в смесь желатин и воду, в которой он замачивался. На этом этапе нужно быть осторожнее, потому что будущие зефирки могут "стрелять". Аккуратно перемешивайте, пока желатин полностью не растворится, затем осторожно перелейте смесь в жаростойкую посуду и пусть немного остынет – станет теплой.

Теперь взбивайте белки до стойких пиков и аккуратно вливайте в них теплый сироп тонкой струйкой. Продолжайте взбивать смесь, пока она не станет гладкой и блестящей, затем добавьте ваниль. Взбивайте еще 8−10 минут, пока смесь заметно не загустеет.

Глубокую прямоугольную форму застелите пищевой пленкой, смажьте растительным маслом без запаха и припылите смесью кукурузного крахмала и сахарной пудры. Вылейте в форму будущие маршмеллоу, разровняйте и оставьте на два часа до застывания.

Теперь время делить маршмеллоу на порции. Застелите ровную поверхность пергаментом, снова припылите смесью сахарной пудры и кукурузного крахмала. Переверните готовые маршмеллоу на лист и снимите пищевую пленку, присыпьте зефирки пудрой. Нарезайте маршмеллоу ножом, припыленным крахмалом и пудрой. Нарезанные кусочки следует присыпать этой же смесью, чтоб они не слипались. Храните маршмеллоу в герметичной посуде. И наслаждайтесь.