Ідеально до какао. Рецепт повітряного зефіру маршмелоу

М'які зефірки маршмелоу ідеально доповнять ваше какао або каву, а ще їх дуже просто приготувати вдома

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Цікаво, але хоч в Україні про маршмелоу дізналися відносно недавно, у США його виробляють із 1950-х років. А оригінальну та затишну назву зефірки отримали від англійської назви рослини алтеї лікарської. Дослівно — це "мальва болотна". Саме з алтеї робили перші зефірки, і тоді вони були лікарським засобом, що допомагав від ангіни.

Але згодом їх почали виробляти з доступніших інгредієнтів, смажити над багаттям у походах, додавати до гарячих напоїв і маршмелоу стали просто смачними та оригінальними ласощами.

Їх легко можна приготувати вдома і додавати до свого какао або кави, коли захочеться.

Маршмелоу

Складові:

3 великі яєчні білки

30 г желатину (або 13 листів желатину)

700 г цукрової пудри

1,5 ст. рідкої глюкози

1 стручок ванілі

Для присипання:

100 г цукрової пудри

4 ст. кукурудзяного крохмалю

Збийте яєчні білки міксером до утворення м'яких піків. Попередньо розм'якшіть желатин: помістіть його в глибоку миску, залийте 200 мл холодної води та залиште.

Цукрову пудру, рідку глюкозу та 300 мл води помістіть у велику каструлю і варіть на середньому вогні, поки суміш не нагріється до 130 С.

Зніміть каструлю з вогню, додайте до суміші желатин і воду, в якій він замочувався. На цьому етапі треба бути обережнішими, бо майбутні зефірки можуть "стріляти". Акуратно перемішуйте, поки желатин повністю не розчиниться, потім обережно перелийте суміш у жаростійкий посуд і нехай трохи охолоне — стане теплою.

Тепер збивайте білки до стійких піків і акуратно вливайте в них теплий сироп тонким струмком. Продовжуйте збивати суміш, поки вона не стане гладкою та блискучою, потім додайте ваніль. Збивайте ще 8-10 хвилин, поки суміш помітно не загусне.

Глибоку прямокутну форму застеліть харчовою плівкою, змастіть олією без запаху і присипте сумішшю кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри. Вилийте у форму майбутні маршмелоу, розрівняйте та залиште на дві години до застигання.

Тепер час ділити маршмелоу на порції. Застеліть рівну поверхню пергаментом, знову посипте сумішшю цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Переверніть готові маршмелоу на лист і зніміть харчову плівку, присипте пудрою зефірки. Нарізайте маршмелоу ножем, посипте крохмалем та пудрою. Нарізані шматочки слід присипати цією ж сумішшю, щоб вони не злипалися. Зберігайте маршмелоу у герметичному посуді. І насолоджуйтесь.