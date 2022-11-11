Идеальная добавка к любому гарниру. Как приготовить мясную подливу

Подлива может быть как вкусным дополнением к гарниру, так и самостоятельным блюдом.

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Подлива, приготовленная со свининой, курицей, говядиной или любым другим мясом, – лучшая добавка к макаронам, рису, гречке и другим гарнирам. Она также может употребляться и как самостоятельно блюдо. Подлива получается сытной, ароматной и в разы улучшает вкус привычных продуктов.

Подлива со свининой

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Вода – 2 стак;

Мука пшеничная – 1 ст. л;

Томатная паста – 1 ст. л;

Растительное масло – 30 гр;

Соль по вкусу;

Специи сухие по вкусу.

Способ приготовления:

Для подливы лучше брать свинину с небольшими прожилками жира. Помыть его, обсушить бумажным полотенцем, после чего порезать на небольшие кусочки одинакового размера и обжарить на сковородке на сильном огне до золотистого цвета. Лук почистить, мелко нарезать и добавить к мясу. Морковь очистить, натереть на крупной терке и тоже добавить в сковородку к мясу и луку. Все вместе жарить около пяти минут, помешивая, после чего налить в скороводу горячей воды или больона и тушить под крышкой около 20 минут, пока мясо станет мягким. Если мясо "старое", необходимо тушить немного дольше.

В стакане холодной воды размешать ложку муки и добавить немного томатной пасты. Все хорошо перемешать и вылить в сковороду к мясу. Добавить соль и сухие специи. Довести подливку до кипения, постоянно помешивая. Во время нагрева подлива станет гуще. Готовую подливу подавать в горячем виде с любым гарниром.

[ + – ] Подлива из свинины с томатной пастой Фото: Скриншот

Куриная подлива в сметане с сыром

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт;

Лук репчатый – 1 головка;

Сыр твердый – 300 гр;

Сметана – 500 гр;

Соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе вымыть, очистить от пленки, порезать на средние кусочки одинакового размера. Лук порезать тонкими полукольцами. Сыр натереть на мелкую терку, смешать его со сметаной и специями: молотым перцем, куркумой, травами. Добавить стакан теплой воды и снова все хорошо перемешать.

В керамическую форму сложить перемешанную с сырным соусом и луком курицу, поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Желательно накрыть форму крышкой.

[ + – ] Подлива из курисы со сметаной и сыром Фото: Скриншот

Напомним, как приготовить натуральный куриный бульон по всем правилам.