Ідеальна добавка до будь-якого гарніру. Як приготувати м'ясну підливу
Підливи можуть бути як смачним доповненням до гарніру, так і самостійною стравою.
Підлива, приготовлена зі свининою, куркою, яловичиною або будь-яким іншим м'ясом, — найкраща добавка до макаронів, рису, гречки й інших гарнірів. Вона також може вживатися як самостійна страва. Підлива виходить ситною, ароматною і в рази покращує смак звичних продуктів.
Підлива зі свининою
Інгредієнти:
- свинина — 500 г;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт.;
- вода — 2 скл;
- борошно пшеничне — 1 ст. л;
- томатна паста — 1 ст. л;
- рослинна олія — 30 г;
- сіль за смаком;
- спеції сухі за смаком.
Спосіб приготування:
Для підливи краще брати свинину з невеликими прожилками жиру. Помити м'ясо, обсушити паперовим рушником, після чого нарізати на невеликі шматочки однакового розміру й обсмажити на сковорідці на сильному вогні до золотавого кольору. Цибулю почистити, дрібно нарізати і додати до м'яса. Моркву очистити, натерти на великій тертці та додати в сковорідку до м'яса і цибулі. Все разом смажити приблизно п'ять хвилин, помішуючи, після чого налити в скороводу гарячої води або бульйону та тушкувати під кришкою приблизно 20 хвилин, поки м'ясо стане м'яким. Якщо м'ясо "старе", необхідно тушкувати трохи довше.
У склянці холодної води розмішати ложку борошна і додати трохи томатної пасти. Все добре перемішати та вилити в сковороду до м'яса. Додати сіль і сухі спеції. Довести підливу до кипіння постійно помішуючи. Під час нагрівання підлива стане густішою. Готову підливу подавати гарячою з будь-яким гарніром.
Куряча підлива в сметані із сиром
Інгредієнти:
- філе куряче — 2 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 головка;
- сир твердий — 300 г;
- сметана — 500 г;
- сіль та спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Філе вимити, очистити від плівки, нарізати на середні шматочки однакового розміру. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Сир натерти на дрібну тертку, змішати його зі сметаною та спеціями: меленим перцем, куркумою, травами. Додати склянку теплої води та знову добре перемішати.
У керамічну форму скласти перемішану із сирним соусом і цибулею курку, поставити в розігріту до 180 градусів духовку на пів години. Бажано накрити форму кришкою.
Як приготувати натуральний курячий бульйон за всіма правилами.