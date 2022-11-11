Ідеальна добавка до будь-якого гарніру. Як приготувати м'ясну підливу

Підливи можуть бути як смачним доповненням до гарніру, так і самостійною стравою.

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Підлива, приготовлена зі свининою, куркою, яловичиною або будь-яким іншим м'ясом, — найкраща добавка до макаронів, рису, гречки й інших гарнірів. Вона також може вживатися як самостійна страва. Підлива виходить ситною, ароматною і в рази покращує смак звичних продуктів.

Підлива зі свининою

Інгредієнти:

свинина — 500 г;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт.;

вода — 2 скл;

борошно пшеничне — 1 ст. л;

томатна паста — 1 ст. л;

рослинна олія — 30 г;

сіль за смаком;

спеції сухі за смаком.

Спосіб приготування:

Для підливи краще брати свинину з невеликими прожилками жиру. Помити м'ясо, обсушити паперовим рушником, після чого нарізати на невеликі шматочки однакового розміру й обсмажити на сковорідці на сильному вогні до золотавого кольору. Цибулю почистити, дрібно нарізати і додати до м'яса. Моркву очистити, натерти на великій тертці та додати в сковорідку до м'яса і цибулі. Все разом смажити приблизно п'ять хвилин, помішуючи, після чого налити в скороводу гарячої води або бульйону та тушкувати під кришкою приблизно 20 хвилин, поки м'ясо стане м'яким. Якщо м'ясо "старе", необхідно тушкувати трохи довше.

У склянці холодної води розмішати ложку борошна і додати трохи томатної пасти. Все добре перемішати та вилити в сковороду до м'яса. Додати сіль і сухі спеції. Довести підливу до кипіння постійно помішуючи. Під час нагрівання підлива стане густішою. Готову підливу подавати гарячою з будь-яким гарніром.

[ + – ] Підливу зі свинини з томатною пастою Фото: Скриншот

Куряча підлива в сметані із сиром

Інгредієнти:

філе куряче — 2 шт;

цибуля ріпчаста — 1 головка;

сир твердий — 300 г;

сметана — 500 г;

сіль та спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Філе вимити, очистити від плівки, нарізати на середні шматочки однакового розміру. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Сир натерти на дрібну тертку, змішати його зі сметаною та спеціями: меленим перцем, куркумою, травами. Додати склянку теплої води та знову добре перемішати.

У керамічну форму скласти перемішану із сирним соусом і цибулею курку, поставити в розігріту до 180 градусів духовку на пів години. Бажано накрити форму кришкою.

[ + – ] Підлива з курки зі сметаною і сиром Фото: Скриншот

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