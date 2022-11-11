Без риса. Оригинальный рецепт фаршированных перцев от шеф-повара

Рис в рецепте заменяют цуккини, так что блюдо получается более диетическим

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Известный шеф-повар и фудблогер Тарас Клипин предложил разнообразить традиционное осеннее блюдо – фаршированные перцы. И сделать их более современными и диетическими. Да и просто попробовать новое сочетание вкусов. Тем более, что рис в последнее время стал довольно деликатесным продуктом из-за своей высокой цены.

Традиционно – фаршированные перцы, это отличная альтернатива голубцам. Ведь их не приходится заворачивать и опасаться, что в процессе блюдо потеряет целостность. Единственный недостаток этого блюда в том, что не все любят сладкий перец.

Фаршированные перцы без риса

Ингредиенты:

Фарш – 300 гр. (любой, какой вам нравится)

Перцы сладкие – 2 шт.

Цуккини – 1 шт. (лучше брать небольшой и плотный)

Твердый сыр – 20 г

Соль, черный перец, тимьян, кориандр, свежий базилик

Очистите перцы от семян. Цуккини разрежьте пополам поперек и достаньте мякоть, чтобы у вас получились две трубочки.

Приготовьте начинку: смешайте фарш со специями, добавьте свежий базилик и измельченную мякоть цуккини.

Выложите фарш в перец, посередине вставьте цуккини, а внутрь трубочки из цуккини добавьте кусочек сыра. Заполните перец фаршем. Поставьте свои перцы в огнеупорную посуду, прикройте сверху крышкой или фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200°C на 35 минут.

А если вы все-таки не любите сладкий перец, то попробуйте приготовить голубцы в ресторанном стиле: с ароматным соусом и копченым вкусом.