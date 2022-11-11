Без рису. Оригінальний рецепт фаршированих перців від шеф-кухаря
Рис у рецепті замінюють цукіні, так що страва виходить більш дієтичною.
Відомий шеф-кухар та фудблогер Тарас Кліпін запропонував урізноманітнити традиційну осінню страву — фаршировані перці. І зробити їх більш сучасними та дієтичними. Та й просто скуштувати нове поєднання смаків. Тим більше, що рис останнім часом став досить делікатесним продуктом через свою високу ціну.
Традиційно — фаршировані перці, це чудова альтернатива голубцям. Адже їх не доводиться загортати та побоюватися, що в процесі страва втратить цілісність. Єдиний недолік цієї страви у тому, що не всі люблять солодкий перець.
Фаршировані перці без рису
Складові:
Фарш – 300 г (будь-який, який вам подобається)
Перці солодкі – 2 шт.
Цукіні – 1 шт. (краще брати невеликий та щільний)
Твердий сир – 20 г
Сіль, чорний перець, чебрець, коріандр, свіжий базилік
Почистьте перці від насіння. Цукіні розріжте навпіл впоперек і дістаньте м'якуш, щоб у вас вийшли дві трубочки.
Приготуйте начинку: змішайте фарш зі спеціями, додайте свіжий базилік та подрібнений м'якуш цукіні.
Викладіть фарш у перець, посередині вставте цукіні, а всередину трубочки з цукіні додайте шматочок сиру. Заповніть перець фаршем. Поставте свої перці у вогнетривкий посуд, прикрийте зверху кришкою або фольгою і відправте в духовку, розігріту до 200 ° C на 35 хвилин.
А якщо ви все-таки не любите солодкий перець, спробуйте приготувати голубці у ресторанному стилі: з ароматним соусом і копченим смаком.