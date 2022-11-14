Любимое печенье Елизаветы II: рецепт с секретным ингредиентом от бывшего шеф-повара королевы

Бывший королевский шеф-повар поделился рецептом песочного печенья, которое готовил для Елизаветы II.

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Бывший повар королевы Елизаветы II Даррен МакГрэйди публикует на своем YouTube-канале рецепты блюд и десертов, которые раньше готовил для королевы. Он рассказал об особенном рецепте песочного печенья с секретным ингредиентом.

Повар вспоминает свои дни в шотландской резиденции королевы, замке Балморал, и говорит, что готовил такое песочное печенье минимум раз в неделю.

В рецептах песочного печенья обычно используются мука, масло и сахар, которые, по словам шеф-повара, могут быть гранулированы или измельчены в порошок. Однако в этом рецепте МакГрэйди предлагает использовать еще и кукурузную муку.

Он объяснил, что это смягчает песочное печенье, так что вместо того, чтобы ломаться, как бисквит, оно крошится и тает во рту.

Ингредиенты:

225 г муки;

225 г сливочного масла;

115 г сахарной пудры;

115 г кукурузной муки;

одна чайная ложка соли;

ванильная паста — 1-2 чайные ложки.

Секретный ингредиент:

Чаще всего в рецептах песочного печенья используется мука, масло и сахар, которые, по словам шеф-повара, могут быть гранулированы или измельчены в порошок. Однако в этом рецепте МакГрэйди предлагает добавлять еще и кукурузную муку.

Он объяснил, что это смягчает песочное печенье, так что вместо того, чтобы ломаться, как бисквит, оно крошится и тает во рту.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Добавьте все ингредиенты, кроме ванили, в миску и перемешивайте, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Добавьте ваниль и снова слегка перемешайте. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и осторожно замесите.

Посыпьте классическую форму для песочного печенья мукой и вдавите тесто в полость. Используя нож, обрежьте верх, чтобы получилась плоская поверхность.

Аккуратно выверните песочное печенье и положите его на застеленный противень. С помощью вилки проткните поверхность песочного печенья по всей поверхности и выпекайте в духовке около 20 минут, чтобы песочное печенье оставалось светло-песочного цвета.

После выпечки достаньте из духовки и с помощью острого ножа и надрежьте поверхность песочного печенья на дольки. Посыпьте поверхность сахаром и дайте остыть не менее часа.

Также Макгрейди предлагает добавлять сушеную лаванду или цедру цитрусовых в песочное печенье в качестве небольшого дополнения.

Напомним, рецепт самого известного омлета о Франции.