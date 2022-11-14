Любимое печенье Елизаветы II: рецепт с секретным ингредиентом от бывшего шеф-повара королевы
Бывший королевский шеф-повар поделился рецептом песочного печенья, которое готовил для Елизаветы II.
Бывший повар королевы Елизаветы II Даррен МакГрэйди публикует на своем YouTube-канале рецепты блюд и десертов, которые раньше готовил для королевы. Он рассказал об особенном рецепте песочного печенья с секретным ингредиентом.
Повар вспоминает свои дни в шотландской резиденции королевы, замке Балморал, и говорит, что готовил такое песочное печенье минимум раз в неделю.
В рецептах песочного печенья обычно используются мука, масло и сахар, которые, по словам шеф-повара, могут быть гранулированы или измельчены в порошок. Однако в этом рецепте МакГрэйди предлагает использовать еще и кукурузную муку.
Он объяснил, что это смягчает песочное печенье, так что вместо того, чтобы ломаться, как бисквит, оно крошится и тает во рту.
Ингредиенты:
- 225 г муки;
- 225 г сливочного масла;
- 115 г сахарной пудры;
- 115 г кукурузной муки;
- одна чайная ложка соли;
- ванильная паста — 1-2 чайные ложки.
Секретный ингредиент:
Чаще всего в рецептах песочного печенья используется мука, масло и сахар, которые, по словам шеф-повара, могут быть гранулированы или измельчены в порошок. Однако в этом рецепте МакГрэйди предлагает добавлять еще и кукурузную муку.
Он объяснил, что это смягчает песочное печенье, так что вместо того, чтобы ломаться, как бисквит, оно крошится и тает во рту.
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 175 градусов. Добавьте все ингредиенты, кроме ванили, в миску и перемешивайте, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Добавьте ваниль и снова слегка перемешайте. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и осторожно замесите.
Посыпьте классическую форму для песочного печенья мукой и вдавите тесто в полость. Используя нож, обрежьте верх, чтобы получилась плоская поверхность.
Аккуратно выверните песочное печенье и положите его на застеленный противень. С помощью вилки проткните поверхность песочного печенья по всей поверхности и выпекайте в духовке около 20 минут, чтобы песочное печенье оставалось светло-песочного цвета.
После выпечки достаньте из духовки и с помощью острого ножа и надрежьте поверхность песочного печенья на дольки. Посыпьте поверхность сахаром и дайте остыть не менее часа.
Также Макгрейди предлагает добавлять сушеную лаванду или цедру цитрусовых в песочное печенье в качестве небольшого дополнения.