Улюблене печиво Єлизавети II: рецепт із секретним інгредієнтом від колишнього шеф-кухаря королеви

Колишній королівський шеф-кухар поділився рецептом пісочного печива, яке готував для Єлизавети ІІ.

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Колишній кухар королеви Єлизавети II Даррен Макгрейді публікує на своєму YouTube-каналі рецепти страв та десертів, які раніше готував для королеви. Він розповів про особливий рецепт пісочного печива із секретним інгредієнтом.

Кухар згадує свої дні у шотландській резиденції королеви, замку Балморал, і каже, що готував таке пісочне печиво щонайменше раз на тиждень.

У рецептах пісочного печива зазвичай використовуються борошно, олія та цукор, які, за словами шеф-кухаря, можуть бути гранульовані або подрібнені на порошок. Однак у цьому рецепті Макгрейді пропонує використовувати ще й кукурудзяне борошно.

Він пояснив, що це пом'якшує пісочне печиво, тому замість того, щоб ламатися, як бісквіт, воно кришиться і тане в роті.

Інгредієнти :

225 г борошна;

225 г вершкового масла;

115 г цукрової пудри;

115 г кукурудзяного борошна;

одна чайна ложка солі;

ванільна паста — 1-2 чайні ложки.

Секретний інгредієнт:

Найчастіше в рецептах пісочного печива використовується борошно, олія та цукор, які, за словами шеф-кухаря, можуть бути гранульовані або подрібнені на порошок. Однак у цьому рецепті Макгрейді пропонує додавати ще й кукурудзяне борошно.

Він пояснив, що це пом'якшує пісочне печиво, тому замість того, щоб ламатися, як бісквіт, воно кришиться і тане в роті.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 175 градусів. Додайте всі інгредієнти, крім ванілі, в миску і перемішуйте, поки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі. Додайте ваніль і знову легенько перемішайте. Викладіть тісто на трохи посипану борошном поверхню й обережно замісіть.

Посипте класичну форму для пісочного печива борошном і придавіть тісто рівномірно за формою. Використовуючи ніж, обріжте верх, щоб вийшла плоска поверхня.

Акуратно виверніть пісочне печиво і покладіть його на лист. За допомогою вилки проткніть поверхню пісочного печива по всій поверхні та випікайте в духовці близько 20 хвилин, щоб пісочне печиво залишалося світло-пісочного кольору.

Після випікання дістаньте з духовки та за допомогою гострого ножа та надріжте поверхню пісочного печива на часточки. Посипте поверхню цукром і дайте охолонути щонайменше години.

Також Макгрейді пропонує додавати сушену лаванду або цедру цитрусових до пісочного печива як невелике доповнення.

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