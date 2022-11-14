Со свеклой. Рецепт украинского сэндвича от Клопотенко

Ресторатор Евгений Клопотенко предлагает посмотреть на классический рецепт сэндвича под украинским углом.

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Украинский сэндвич существует. Следует знать только его рецепт и попытаться приготовить самостоятельно. После этого никакие закрытия McDonald's не будут страшны любителям фаст-фуда. О том, как создать настоящий украинский сэндвич, рассказывает шеф-повар Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для сэндвича:

1 средняя свекла

4 кусочка ржаного или гречишного хлеба

4 слайса свиной грудинки

4 слайса сыра

1/3 ч. л. зерен тмина

1,5 ст. л. горчицы в зернах

Маринад для свеклы:

2 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%)

1 зубчик чеснока

100 мл воды

Для начала варим (или запекаем) нашу свеклу. После приготовления ее следует охладить и очистить от кожуры. Затем нарезаем ее слайсами и кладем в миску для маринования. К свекле добавляем 2 ст. л. винного или яблочного уксуса 6%, 100 мл воды и выжимаем 1 зубчик чеснока. Вода должна полностью покрывать нашу свеклу. Маринуем это все 30-40 мин.

Берем наш хлеб и обжариваем его на сухой сковороде с обеих сторон до золотистых корочек.

Смазываем кусочки хлеба горчицей и на каждый выкладываем ингредиенты в такой последовательности: сыр, сложенный в два раза, 2-3 слайса свеклы, грудинку, также сложенную в два раза. Посыпаем наши сэндвичи тмином.

Один большой бутерброд кладем на другой. Таким образом, у нас получается сэндвич с большой начинкой внутри.

Напомним, как приготовить необычный салат с тыквой, селедкой и томатами.