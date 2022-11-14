З буряком. Рецепт українського сендвіча від Клопотенка

Ресторатор Євген Клопотенко пропонує подивитися на класичний рецепт сендвіча під українським кутом.

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Український сендвіч існує. Варто знати лише його рецепт та спробувати приготувати самостійно. Після цього ніякі закриття McDonald's не будуть страшні для любителів фастфуду. Про те, як створити справжній український сендвіч, розповідає шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для сендвіча:

1 середній буряк

4 шматочки житнього чи гречаного хліба

4 слайси свинячої грудинки

4 слайси сиру

1/3 ч. л. зерен кмину

1,5 ст. л. гірчиці в зернах

Маринад для буряку:

2 ст. л. винного або яблучного оцту (6%)

1 зубчик часнику

100 мл води

Для початку варимо (чи запікаємо) наш буряк. Після приготування його потрібно охолодити та очистити від шкірки. Після цього нарізаємо його слайсами та кладемо у миску для маринування. До буряка додаємо 2 ст. л. винного або яблучного оцту 6%, 100 мл води та вичавлюємо 1 зубчик часнику. Вода повинна повністю покривати наш буряк. Маринуємо це все 30-40 хв.

Беремо наш хліб та обсмажуємо його на сухій сковорідці з обох сторін до золотистих скоринок.

Змащуємо шматочки хліба гірчицею та на кожен викладаємо інгредієнти в такій послідовності: сир, складений у два рази, 2-3 слайси буряка, грудинку, також складену у два рази. Посипаємо наші сендвічі кмином.

Один великий бутерброд кладемо на інший. Таким чином у нас виходить сендвіч з великою начинкою всередині.

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