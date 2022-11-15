Легкий рецепт треугольников из лаваша с творогом

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко рассказывает, что конверты из лаваша можно приготовить, чтобы взять с собой или в качестве завтрака.

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Тонкий лаваш – это идеальная основа для того, чтобы приготовить отличный перекус на завтрак, обед или ужин.

В этом рецепте для начинки можно использовать разные виды любимой зелени, а также лучше выбирать сухой сыр, чтобы лаваш не раскис.

Ингредиенты:

2 листа тонкого лаваша (30х50 см);

150 г творога;

100 г твердого сыра;

1 яйцо;

3-4 веточки укропа.

Способ приготовления:

Смешиваем творог с тертым сыром и мелко нарубленным укропом. Вбиваем одно яйцо и тщательно все перемешиваем. Лаваш нарезаем полосками примерно 10х30 сантиметров. На край лаваша выкладываем немного начинки и сворачиваем треугольником несколько раз, чтобы закрыть начинку со всех сторон. Таким образом начинка не будет высыпаться. Обжариваем треугольники из лаваша на сухой сковороде с двух сторон.

Подавать такую быструю закуску можно со сметаной или сметанно-чесночным соусом. Также такие треугольники из лаваша можно приготовить на природе, а вместо сковороды использовать решетку для мангала.

Напомним, рецепт лаваша с мясом за минуту.