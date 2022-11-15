Еда
Легкий рецепт треугольников из лаваша с творогом
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Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко рассказывает, что конверты из лаваша можно приготовить, чтобы взять с собой или в качестве завтрака.
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Тонкий лаваш – это идеальная основа для того, чтобы приготовить отличный перекус на завтрак, обед или ужин.
В этом рецепте для начинки можно использовать разные виды любимой зелени, а также лучше выбирать сухой сыр, чтобы лаваш не раскис.
Ингредиенты:
- 2 листа тонкого лаваша (30х50 см);
- 150 г творога;
- 100 г твердого сыра;
- 1 яйцо;
- 3-4 веточки укропа.
Способ приготовления:
- Смешиваем творог с тертым сыром и мелко нарубленным укропом. Вбиваем одно яйцо и тщательно все перемешиваем.
- Лаваш нарезаем полосками примерно 10х30 сантиметров. На край лаваша выкладываем немного начинки и сворачиваем треугольником несколько раз, чтобы закрыть начинку со всех сторон. Таким образом начинка не будет высыпаться.
- Обжариваем треугольники из лаваша на сухой сковороде с двух сторон.
Подавать такую быструю закуску можно со сметаной или сметанно-чесночным соусом. Также такие треугольники из лаваша можно приготовить на природе, а вместо сковороды использовать решетку для мангала.
Напомним, рецепт лаваша с мясом за минуту.