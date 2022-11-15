Їжа
Легкий рецепт трикутників з лаваша з сиром
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Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко розповідає, що конверти з лаваша можна приготувати, щоб взяти з собою або як сніданок.
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Тонкий лаваш — це ідеальна основа для того, щоб приготувати чудовий перекус на сніданок, обід або вечерю.
У цьому рецепті для начинки можна використовувати різні види улюбленої зелені, а також краще вибирати сухий сир, щоб лаваш не розкис.
Складові:
- 2 листи тонкого лаваша (30х50 см);
- 150 г сиру;
- 100 г твердого сиру;
- 1 яйце;
- 3-4 гілочки кропу.
Спосіб приготування:
- Змішуємо сир з тертим сиром та дрібно нарубаним кропом. Додаємо одне яйце і ретельно все перемішуємо.
- Лаваш нарізаємо смужками приблизно 10х30 сантиметрів. На край лаваша викладаємо трохи начинки та згортаємо трикутником кілька разів, щоб закрити начинку з усіх боків. Так начинка не висипатиметься.
- Обсмажуємо трикутники з лаваша на сухій сковороді з обох боків.
Подавати таку швидку закуску можна зі сметаною або сметанно-часниковим соусом. Також такі трикутники з лаваша можна приготувати на природі, а замість сковороди використовувати ґрати для мангала.
Нагадаємо, рецепт лаваша з м'ясом за хвилину.