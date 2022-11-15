Как в KFC. Рецепт хрустящих куриных крылышек

Приготовленные по этому рецепту крылышки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Related video

Хрустящие куриные крылышки – это популярное блюдо в ресторанах фаст-фуда. Но для того, чтобы попробовать это блюдо, вовсе необязательно выходить из дома. Их можно приготовить на собственной кухне.

И не только крылышки, но и сырный соус к ним. Рецепт опубликовал шеф-повар Тарас Клипин, владелец крупной кулинарной студии в Харькове.

Хрустящие куриные крылышки

Ингредиенты:

Для крылышек:

Куриные крылышки – шесть штук;

Панировочные сухари – 100 гр.;

Подсолнечное масло, соевый соус, соль и перец;

300-400 мл масла для фритюра.

Для сырного соуса:

Мука — 60 гр.;

Кукурузный крахмал – 20 гр.;

Молоко – 100 мл.;

Плавленого сыра Чеддер – 50 гр.;

Сыр Маасдам – 50 гр.;

Копченая паприка, орегано, сухой чеснок, кориандр, соль, перец.

Для начала приготовьте сырный соус, он как раз остынет к тому моменту, как будут готовы крылышки. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения, после добавьте плавленый сырок и твердый сыр, посолите и поперчите. Перемешивайте, пока соус не станет однородным.

Теперь приступайте к приготовлению крылышек. Разделите их на фаланги. Для маринада смешайте соль, перец, растительное масло и немного соевого соуса. Для панировки смешайте муку, кукурузный крахмал и специи.

Сначала опустите крылышки в маринад, потом обваляйте в панировочных сухарях, затем снова в маринад и снова в панировку. Тогда крылышки точно получатся хрустящими и пикантными.

Разогрейте масло, жарьте крылышки во фритюре не менее восьми минут. Готовые крылышки – выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира. Подавайте с соусом.

Напомним, также вы можете приготовить еще одно популярное блюдо из фаст-фуд ресторана – куриные наггетсы.