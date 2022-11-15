Как в KFC. Рецепт хрустящих куриных крылышек
Приготовленные по этому рецепту крылышки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.
Хрустящие куриные крылышки – это популярное блюдо в ресторанах фаст-фуда. Но для того, чтобы попробовать это блюдо, вовсе необязательно выходить из дома. Их можно приготовить на собственной кухне.
И не только крылышки, но и сырный соус к ним. Рецепт опубликовал шеф-повар Тарас Клипин, владелец крупной кулинарной студии в Харькове.
Хрустящие куриные крылышки
Ингредиенты:
Для крылышек:
- Куриные крылышки – шесть штук;
- Панировочные сухари – 100 гр.;
- Подсолнечное масло, соевый соус, соль и перец;
- 300-400 мл масла для фритюра.
Для сырного соуса:
- Мука — 60 гр.;
- Кукурузный крахмал – 20 гр.;
- Молоко – 100 мл.;
- Плавленого сыра Чеддер – 50 гр.;
- Сыр Маасдам – 50 гр.;
- Копченая паприка, орегано, сухой чеснок, кориандр, соль, перец.
Для начала приготовьте сырный соус, он как раз остынет к тому моменту, как будут готовы крылышки. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения, после добавьте плавленый сырок и твердый сыр, посолите и поперчите. Перемешивайте, пока соус не станет однородным.
Теперь приступайте к приготовлению крылышек. Разделите их на фаланги. Для маринада смешайте соль, перец, растительное масло и немного соевого соуса. Для панировки смешайте муку, кукурузный крахмал и специи.
Сначала опустите крылышки в маринад, потом обваляйте в панировочных сухарях, затем снова в маринад и снова в панировку. Тогда крылышки точно получатся хрустящими и пикантными.
Разогрейте масло, жарьте крылышки во фритюре не менее восьми минут. Готовые крылышки – выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира. Подавайте с соусом.
Напомним, также вы можете приготовить еще одно популярное блюдо из фаст-фуд ресторана – куриные наггетсы.