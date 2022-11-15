Як у KFC. Рецепт хрустких курячих крилець

Приготовані за цим рецептом крильця виходять хрусткими зовні та ніжними всередині.

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Хрусткі курячі крильця — це популярна страва в ресторанах фаст-фуду. Але для того, щоб скуштувати цю страву, зовсім необов'язково виходити з дому. Їх можна приготувати на власній кухні.

І не лише крильця, а й сирний соус до них. Рецепт опублікував шеф-кухар Тарас Кліпін, власник великої кулінарної студії у Харкові.

Хрусткі курячі крильця

Інгредієнти:

Для крилець:

курячі крильця — шість штук;

панірувальні сухарі — 100 г;

соняшникова олія, соєвий соус, сіль і перець;

300-400 мл олії для фритюру.

Для сирного соусу:

борошно — 60 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

молоко — 100 мл;

плавлений сир Чеддер — 50 г;

сир Маасдам — 50 г;

копчена паприка, орегано, сухий часник, коріандр, сіль, перець.

Для початку приготуйте сирний соус, він охолоне до того моменту, як будуть готові крильця. Нагрійте молоко, але не доводьте до кипіння, потім додайте плавлений сир і твердий сир, посоліть і поперчіть. Перемішуйте, доки соус не стане однорідним.

Тепер починайте готувати крильця. Розділіть їх на фаланги. Для маринаду змішайте сіль, перець, олію і трохи соєвого соусу. Для панірування змішайте борошно, кукурудзяний крохмаль та спеції.

Спочатку опустіть крильця в маринад, потім обваляйте в панірувальних сухарях, потім знову в маринад і знову в паніровку. Тоді крильця точно вийдуть хрусткими та пікантними.

Розігрійте олію, смажте крильця у фритюрі не менше восьми хвилин. Готові крильця — викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися надлишків жиру. Подавайте із соусом.

Нагадаємо, також ви можете приготувати ще одну популярну страву із фаст-фуд ресторану — курячі нагетси.