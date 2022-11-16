Идеальная пицца "Маргарита". Рецепт от дизайнера Симона Порта Жакмюса

Пицца "Маргарита" – это итальянская классика и ее очень просто приготовить дома.

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Пицца, как выяснили эксперты, это то блюдо, которое быстрей остальных вызывает привыкание. Хорошо приготовленная пицца из свежих ингредиентов – это очень простое и правда очень вкусное блюдо.

Если постараться, оно выйдет не хуже, чем на родине пиццы – в Неаполе.

Так, французский дизайнер Симон Порт Жакмюс поучаствовал в кулинарном проекте Vogue Paris и показал, как сделать пиццу "Маргарита" в домашних условиях.

Пицца "Маргарита"

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Пекарские дрожжи – 1 пакетик

Теплая вода – 150 мл.

Оливковое масло – 3 ч. л.

Соль

Томатный соус

Моцарелла ди Буфала – два шарика

Базилик

Высыпаем муку в миску, где будем готовить тесто. Внутри надо сделать воронку, добавить туда дрожжи и влить воду. Все это смешать, добавив соль и оливковое масло.

Замесить тесто, следя, чтобы оно не липло к рукам. Оставить его в миске и накрыть полотенцем, чтобы подошло. Оно увеличится в размере в два раза.

Тем временем разогреваем духовку. Когда тесто подойдет, выкладываем его на столешницу, присыпанную мукой. Раскатываем круглую пиццу такой толщины, как предпочитаете.

Готовую будущую пиццу кладем на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

Если хотите получить более хрустящую пиццу, то его уже можно поставить в духовку на несколько минут. Если нет, смазывайте его томатным соусом. Сверху кладем нарезанную кружками моцареллу и сбрызгиваем оливковым маслом. Все это отправляем в духовку, разогретую на максимум.

Выпекаем пиццу около 15 минут. Буквально за пару минут до готовности кладем на пиццу листочки свежего базилика.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс готовит пиццу

Напомним, если духовки у вас нет, вы можете приготовить пиццу на сковороде. Пусть это не слишком аутентично, но результат вас удивит – пицца все равно получится вкусной.