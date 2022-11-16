Ідеальна піца "Маргарита". Рецепт від дизайнера Симона Порта Жакмюса

Піца "Маргарита" — це італійська класика і її дуже просто приготувати вдома.

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Піца, як з'ясували експерти, це та страва, яка швидше за інших викликає звикання. Добре приготована піца зі свіжих інгредієнтів — це дуже проста і справді дуже смачна страва.

Якщо постаратися, воно вийде не гірше, ніж на батьківщині піци — у Неаполі.

Так, французький дизайнер Симон Порт Жакмюс взяв участь у кулінарному проєкті Vogue Paris і показав, як зробити піцу "Маргарита" в домашніх умовах.

Піца "Маргарита"

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

пекарські дріжджі — 1 пакетик;

тепла вода — 150 мл.;

оливкова олія — 3 ч. л.;

сіль;

томатний соус;

моцарела ді Буфала — дві кульки;

базилік

Висипаємо борошно в миску, де готуватимемо тісто. Усередині треба зробити вирву, додати туди дріжджі та влити воду. Все це змішати, додавши сіль та оливкову олію.

Замісити тісто, стежачи, щоб воно не липло до рук. Залишити його в мисці та накрити рушником, щоб підійшло. Воно збільшиться у розмірі вдвічі.

Тим часом розігріваємо духовку. Коли тісто підійде, викладаємо його на стільницю, присипану борошном. Розкатуємо круглу піцу такої товщини, якій віддаєте перевагу.

Готову майбутню піцу кладемо на лист, застелений пергаментом для випічки.

Якщо хочете отримати більш хрумку піцу, то його вже можна поставити в духовку на кілька хвилин. Якщо ні, змащуйте її томатним соусом. Зверху кладемо нарізану кружальцями моцарелу і збризкуємо оливковою олією. Все це відправляємо в духовку, розігріту на максимум.

Випікаємо піцу приблизно 15 хвилин. Буквально за кілька хвилин до готовності кладемо на піцу листочки нового базиліка.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс готує піцу

Якщо духовки у вас немає, ви можете приготувати піцу на сковороді. Нехай це не надто автентично, але результат вас здивує — піца все одно вийде смачною.