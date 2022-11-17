Нежнейшее творожное печенье: простой рецепт любимого лакомства

Печенье получается мягким и рассыпчатым.

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Творожное печенье в сахаре – вкус, знакомый с детства. Оно отлично дополняет чаепитие и всегда будет желанным угощением на любом столе. Готовится такое печенье очень легко и быстро.

Творожное печенье

Ингредиенты:

Творог – 400 гр;

Масло сливочное – 150 гр;

Яйца – 2 шт;

Мука – 450 гр;

Сахар – 100 гр;

Разрыхлитель теста – 10 гр;

Корица по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбить с творогом, добавить в массу мягкое сливочное масло и взбивать дальше. Туда же – муку, смешанную с разрыхлителем. Добавлять ее нужно частями, постепенно замешивая тесто. Готовое тесто убрать на полчаса в холодильник.

Затем остывшее тесто необходимо раскатать в тонкий пласт толщиной не более 4 мм, вырезать формой кружочки.

В глубокую тарелку насыпать сахара, смешанного с корицей (или без нее). Каждый кружок теста опустить одной стороной в сахар, а далее сложить его пополам сахарной стороной внутрь и снова обмакнуть в сахар одну сторону половины кружка и снова сложить пополам. В идеале получится треугольник, сложенный в четыре слоя. Обмакнуть готовый треугольник снова в сахар.

В форму, застеленную пергаментом, выложить треугольники сахаром вверх и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Напомним, как приготовить печенье "Наполеон".