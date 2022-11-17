Нежнейшее творожное печенье: простой рецепт любимого лакомства
Печенье получается мягким и рассыпчатым.
Творожное печенье в сахаре – вкус, знакомый с детства. Оно отлично дополняет чаепитие и всегда будет желанным угощением на любом столе. Готовится такое печенье очень легко и быстро.
Творожное печенье
Ингредиенты:
- Творог – 400 гр;
- Масло сливочное – 150 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Мука – 450 гр;
- Сахар – 100 гр;
- Разрыхлитель теста – 10 гр;
- Корица по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца взбить с творогом, добавить в массу мягкое сливочное масло и взбивать дальше. Туда же – муку, смешанную с разрыхлителем. Добавлять ее нужно частями, постепенно замешивая тесто. Готовое тесто убрать на полчаса в холодильник.
Затем остывшее тесто необходимо раскатать в тонкий пласт толщиной не более 4 мм, вырезать формой кружочки.
В глубокую тарелку насыпать сахара, смешанного с корицей (или без нее). Каждый кружок теста опустить одной стороной в сахар, а далее сложить его пополам сахарной стороной внутрь и снова обмакнуть в сахар одну сторону половины кружка и снова сложить пополам. В идеале получится треугольник, сложенный в четыре слоя. Обмакнуть готовый треугольник снова в сахар.
В форму, застеленную пергаментом, выложить треугольники сахаром вверх и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
Напомним, как приготовить печенье "Наполеон".