Найніжніше сирне печиво: простий рецепт улюблених ласощів
Печиво виходить м'яким та розсипчастим.
Сирне печиво в цукрі — смак, знайомий з дитинства. Воно чудово доповнює чаювання та завжди буде бажаним частуванням на будь-якому столі. Готується таке печиво дуже легко та швидко.
Сирне печиво
Інгредієнти :
- Сир – 400 г;
- Масло вершкове – 150 г;
- Яйця – 2 шт.;
- Борошно – 450 г;
- Цукор – 100 г;
- Розпушувач для тіста – 10 г;
- Кориця до смаку.
Спосіб приготування:
Яйця збити з сиром, додати в масу м'яке вершкове масло і збивати далі. Туди ж — борошно, змішане з розпушувачем. Додавати його потрібно частинами, поступово замішуючи тісто. Готове тісто прибрати на пів години у холодильник.
Потім тісто, що охололо, необхідно розкотити в тонкий пласт товщиною не більше 4 мм, вирізати формою кружечки.
У глибоку тарілку насипати цукор, змішаний з корицею (або без неї). Кожен кружок тіста опустити однією стороною в цукор, а далі скласти його навпіл цукровою стороною всередину і знову обваляти в цукрі одну сторону кружечка і знову скласти навпіл. В ідеалі вийде трикутник, складений у чотири шари. Обваляти готовий трикутник знову в цукрі.
У форму, застелену пергаментом, викласти трикутники цукром вгору і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.