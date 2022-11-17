Найніжніше сирне печиво: простий рецепт улюблених ласощів

Печиво виходить м'яким та розсипчастим.

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Сирне печиво в цукрі — смак, знайомий з дитинства. Воно чудово доповнює чаювання та завжди буде бажаним частуванням на будь-якому столі. Готується таке печиво дуже легко та швидко.

Сирне печиво

Інгредієнти :

Сир – 400 г;

Масло вершкове – 150 г;

Яйця – 2 шт.;

Борошно – 450 г;

Цукор – 100 г;

Розпушувач для тіста – 10 г;

Кориця до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця збити з сиром, додати в масу м'яке вершкове масло і збивати далі. Туди ж — борошно, змішане з розпушувачем. Додавати його потрібно частинами, поступово замішуючи тісто. Готове тісто прибрати на пів години у холодильник.

Потім тісто, що охололо, необхідно розкотити в тонкий пласт товщиною не більше 4 мм, вирізати формою кружечки.

У глибоку тарілку насипати цукор, змішаний з корицею (або без неї). Кожен кружок тіста опустити однією стороною в цукор, а далі скласти його навпіл цукровою стороною всередину і знову обваляти в цукрі одну сторону кружечка і знову скласти навпіл. В ідеалі вийде трикутник, складений у чотири шари. Обваляти готовий трикутник знову в цукрі.

У форму, застелену пергаментом, викласти трикутники цукром вгору і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Як приготувати печиво "Наполеон".