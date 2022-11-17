Бутерброды с фаршем на сковороде: быстрый и сытный завтрак

Горячие бутерброды особенно вкусны, но неплохо идут они и остывшими.

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Если в холодильнике осталось немножко неиспользованного фарша, а в хлебнице – несколько кусочков батона или тостового хлеба, то ингредиенты для идеального завтрака у вас есть. Сытные бутерброды с фаршем утолят голод с утра, а также могут послужить в качестве перекуса на работе.

Бутерброды с фаршем на сковороде

Ингредиенты:

Белый хлеб или батон – 5-6 ломтиков;

Фарш (свиной, говяжий, куриный – какой есть) – 150 гр;

Лук зеленый – четверть пучка;

Яйцо куриное – 1 шт;

Растительное масло для жарки;

Соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой посуде хорошо перемешать фарш, яйцо, соль и перец, в полученную массу добавить мелко порезанный зеленый лук и можно добавить нарезанный небольшими кубиками болгарский перец (по желанию).

Полученную массу намазать не очень толстым слоем на ломтики хлеба или батона, прижимая вилкой. Растительное масло разогреть на сковороде и выложить бутерброды фаршем вниз. Жарить их только на одной стороне около четырех минут. К тому времени фарш станет румяным и на нем появится корочка. Готовые бутерброды выложить на тарелку. Блюдо лучше подавать на стол горячим. При желании можно посыпать их тертым сыром.

Напомним, какие еще есть способы приготовить вкусные и сытные бутерброды.