Бутерброди з фаршем на сковороді: швидкий і поживний сніданок

Гарячі бутерброди особливо смачні, але непогано йдуть вони й охололими.

Related video

Якщо в холодильнику залишилося трохи невикористаного фаршу, а в хлібниці — кілька шматочків батона або тостового хліба, то інгредієнти для ідеального сніданку у вас є. Ситні бутерброди з фаршем втамують голод уранці, а також можуть послужити як перекус на роботі.

Бутерброди з фаршем на сковороді

Складові:

Білий хліб або батон — 5-6 скибочок;

Фарш (свинячий, яловичий, курячий — який є) — 150 гр;

Цибуля зелена — чверть в'язки;

Яйце куряче — 1 шт;

Рослинна олія для смаження;

Сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування:

У глибокій посудині добре перемішати фарш, яйце, сіль і перець, в отриману масу додати дрібно порізану зелену цибулю й можна додати нарізаний невеликими кубиками болгарський перець (за бажанням).

Отриману масу намазати не дуже товстим шаром на скибочки хліба чи батона, притискаючи вилкою. Рослинну олію розігріти на сковороді та викласти бутерброди фаршем донизу. Смажити їх лише на одному боці близько чотирьох хвилин. За цей час фарш стане рум'яним, і на ньому з'явиться скоринка. Готові бутерброди викласти на тарілку. Страву краще подавати на стіл гарячою. За бажання можна посипати їх тертим сиром.

Нагадаємо, які ще є способи приготувати смачні та поживні бутерброди.