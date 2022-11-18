Нежные и сочные. Рецепт идеальных куриных котлет

Курины котлеты – несложное блюдо, но его можно приготовить очень вкусно, если знать несколько секретов.

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Куриные котлеты – это базовое блюдо, которым можно дополнить любой гарнир: будь то любая каша, картофельное пюре, или овощное рагу. Но есть несколько секретов, благодаря которым котлеты из курицы получатся очень вкусными.

Для начала не стоит готовить котлеты только из куриной грудки. Обязательно используйте не только "белое мясо", но и "красное мясо", то есть мякоть из бедрышек. Можно конечно вмешать в фарш и свиное сало, или сливочное масло, но тогда котлеты получатся более калорийными.

В котлеты добавляют яйца, но тут главное с ними не переборщить: достаточно двух яиц на один килограмм фарша.

Многие не любят добавлять в котлеты хлеб, но черствый мякиш, замоченный в молоке, придает котлеткам нежность и пышность. Можно его заменить и тертым кабачком, или тыквой. Но идеальные пропорции: 200 грамм хлеба, 1 кг фарша и 400 мл жидкости.

Не стоит пренебрегать и луком. Если вам не нравится его вкус, попробуйте измельчить его в блендере в кашу и вмешайте в фарш. Он придаст сочности, но не свой резковатый привкус.

И главное, дайте фаршу отдохнуть. Замешайте его и отставьте в холодильник на полчаса. И не забывайте про специи. Курица не обладает ярко-выраженным вкусом, а значит, ее можно дополнить паприкой, мускатным орехом, кумином, шафраном или фенхелем. Также подойдет любая зелень, которую вы любите.

Не забывайте и про панировку: сухари, или муку. Это нужно, чтобы котлеты не пережарились. А при жарке котлет – дайте им больше места. Если уложить котлетки на сковороду слишком плотно – они будут тушиться, а не жарится, а это уже не так вкусно. Если боитесь недожарить – доведите их до готовности в духовке.

Куриные котлеты

Ингредиенты:

Филе куриного бедра — 500 гр;

Две головки репчатого лука;

Сливочное масло — 40 гр;

Белый хлеб — 100 гр;

Молоко — 200 мл;

Панировочные сухари — 100 гр;

Растительное масло — 50 мл;

Одно яйцо;

Соль, черный перец.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на сливочном масле до слегка золотистого цвета. Черствый белый хлеб без корочек залейте молоком и оставьте на несколько минут. Куриное мясо, лук и булку, вымоченную в молоке, прокрутите через мясорубку.

Добавьте к фаршу яйцо. Посолите и поперчите. Перемешайте фарш, накройте пленкой и отправьте в холодильник "отдохнуть".

Сформируйте небольшие плоские котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Накройте крышкой, и оставьте на небольшом огне минут на семь. После переверните и оставьте еще на столько же. Котлеты из курицы – готовы.

Напомним, также вы можете приготовить диетические котлеты с брокколи в духовке. Для них подойдет как куриный фарш, так и фарш из телятины.