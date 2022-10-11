Очень полезно и вкусно: рецепт котлет в духовке от Лизы Глинской
Диетические котлеты станут хорошим дополнением в меню как для взрослых, так и для детей.
Мясные котлеты – отличное дополнение к обеду и ужину, а котлеты из диетического мяса с добавлением овощей не только вкусные, но и очень полезные. Как приготовить их в духовке, рассказала у себя на YouTube-канале победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская.
Мясо-овощные котлеты в духовке
Ингредиенты:
Телятина или куриное филе – 500 гр;
Лук – одна большая луковица или две маленьких;
Кабачок – 300 гр;
Брокколи – 300 гр;
Яйцо – 1 шт;
Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Кабачок натереть на терке, отжать сок. Брокколи отварить две минуты, лук нарезать. Все овощи перемолоть через мясорубку, добавить яйцо и соль по вкусу, хорошо перемешать.
Сформировать котлеты и отправить их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
В качестве гарнира к таким котлетам подойдут картофельное пюре, рис, гречка и другое.
Что касается десерта, то советуем приготовить львовский сырник, рецептом которого ранее делилась Глинская. Политый шоколадом, он получается очень вкусным и сытным, и его с удовольствием будут есть как взрослые, так и дети.