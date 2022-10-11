Очень полезно и вкусно: рецепт котлет в духовке от Лизы Глинской

Диетические котлеты станут хорошим дополнением в меню как для взрослых, так и для детей.

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Мясные котлеты – отличное дополнение к обеду и ужину, а котлеты из диетического мяса с добавлением овощей не только вкусные, но и очень полезные. Как приготовить их в духовке, рассказала у себя на YouTube-канале победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская.

Мясо-овощные котлеты в духовке

Ингредиенты:

Телятина или куриное филе – 500 гр;

Лук – одна большая луковица или две маленьких;

Кабачок – 300 гр;

Брокколи – 300 гр;

Яйцо – 1 шт;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок натереть на терке, отжать сок. Брокколи отварить две минуты, лук нарезать. Все овощи перемолоть через мясорубку, добавить яйцо и соль по вкусу, хорошо перемешать.

Сформировать котлеты и отправить их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

В качестве гарнира к таким котлетам подойдут картофельное пюре, рис, гречка и другое.

Что касается десерта, то советуем приготовить львовский сырник, рецептом которого ранее делилась Глинская. Политый шоколадом, он получается очень вкусным и сытным, и его с удовольствием будут есть как взрослые, так и дети.