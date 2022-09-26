Львовский сырник: рецепт знаменитого десерта от Лизы Глинской

Десерт буквально тает во рту.

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Львовский сырник – такой же символ этого города, как и вкусный ароматный кофе. Но, несмотря на четкую "прописку", десерт завоевал любовь не только во Львове. Популярен он по всей Украине и за ее пределами. Победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает приготовить его дома и побаловать вкусненьким дорогих людей.

Львовский сырник

Ингредиенты:

Творог (жирность 9%) – 700 гр;

Яйца – 3 шт;

Сахар – 100 гр (4 ст.л с горкой);

Сметана (жирность не менее 20%) – 50 гр (2 ст. л);

Масло – 50 гр (1/4 пачки)

Манная крупа – 30 гр (1 ст. л);

Соль;

Цедра одного лимона или апельсина;

Изюм светлый – 100 гр.

Для глазури:

Молочный шоколад – 200 гр;

Рафинированное растительное масло – 20 мл (1 ст. л).

Способ приготовления:

Протереть творог через сито, добавить растопленное сливочное масло, сметану, соль и сахар, натереть цедру лимона, добавить манную крупу, все хорошо перемешать. Полученную массу хорошо перебить блендером, затем через сито протереть туда яйца.

Изюм промыть теплой водой, высушить и добавить в сырную массу.

Форму смазать маслом, положить на дно пергамент. Сырную массу выложить в форму и разровнять. Сверху тоже накрыть пергаментом, поставить вес и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса, после чего снять вес и допекать еще 10-15 минут.

Достать форму, перевернуть ее на досочку, снять форму и пергамент и оставить сырник остывать, после чего отправить его в холодильник минимум на пять часов.

Затем необходимо приготовить глазурь. Для этого шоколад с маслом нужно растопить в микроволновке. Настоявшийся в холодильнике сырник положить на решетку и залить глазурью. Снять готовый десерт с решетки и отправить в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

Напомним, как приготовить торт "Наполеон" без выпечки.