Львівський сирник: рецепт знаменитого десерту від Лізи Глінської
Десерт буквально тане у роті.
Львівський сирник — такий самий символ цього міста, як і смачна ароматна кава. Але, незважаючи на чітку "прописку", десерт завоював любов не лише у Львові. Популярний він по всій Україні та за її межами. Переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує приготувати його вдома та побалувати смачненьким дорогих людей.
Львівський сирник
Інгредієнти:
- сир (жирність 9%) — 700 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 100 г (4 ст. л. з гіркою);
- сметана (жирність щонайменше 20%) — 50 г (2 ст. л.);
- масло — 50 г (1/4 пачки);
- манна крупа — 30 г (1 ст. л.);
- сіль;
- цедра одного лимона чи апельсина;
- родзинки світлі — 100 г.
Для глазурі:
- молочний шоколад — 200 г;
- рафінована рослинна олія — 20 мл (1 ст. л.).
Спосіб приготування:
Протерти сир через сито, додати розтоплене вершкове масло, сметану, сіль і цукор, натерти цедру лимона, додати манну крупу, все добре перемішати. Отриману масу добре перебити блендером, потім через сито протерти туди яйця.
Родзинки промити теплою водою, висушити і додати в сирну масу.
Форму змастити вершковим маслом, покласти на дно пергамент. Сирну масу викласти у форму та розрівняти. Зверху теж накрити пергаментом, поставити вантаж і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на пів години, після чого зняти вантаж і допікати ще 10-15 хвилин.
Дістати форму, перевернути її на дошку, зняти форму та пергамент і залишити сирник охолоджуватися, після чого відправити його в холодильник мінімум на п'ять годин.
Потім потрібно приготувати глазур. Для цього шоколад з олією потрібно розтопити в мікрохвильовій печі. Сирник, що настоявся в холодильнику, покласти на решітку та залити глазур'ю. Зняти готовий десерт із решітки і відправити в холодильник на 15-20 хвилин для стабілізації глазурі.