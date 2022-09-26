Львівський сирник: рецепт знаменитого десерту від Лізи Глінської

Десерт буквально тане у роті.

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Львівський сирник — такий самий символ цього міста, як і смачна ароматна кава. Але, незважаючи на чітку "прописку", десерт завоював любов не лише у Львові. Популярний він по всій Україні та за її межами. Переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує приготувати його вдома та побалувати смачненьким дорогих людей.

Львівський сирник

Інгредієнти:

сир (жирність 9%) — 700 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 100 г (4 ст. л. з гіркою);

сметана (жирність щонайменше 20%) — 50 г (2 ст. л.);

масло — 50 г (1/4 пачки);

манна крупа — 30 г (1 ст. л.);

сіль;

цедра одного лимона чи апельсина;

родзинки світлі — 100 г.

Для глазурі:

молочний шоколад — 200 г;

рафінована рослинна олія — 20 мл (1 ст. л.).

Спосіб приготування:

Протерти сир через сито, додати розтоплене вершкове масло, сметану, сіль і цукор, натерти цедру лимона, додати манну крупу, все добре перемішати. Отриману масу добре перебити блендером, потім через сито протерти туди яйця.

Родзинки промити теплою водою, висушити і додати в сирну масу.

Форму змастити вершковим маслом, покласти на дно пергамент. Сирну масу викласти у форму та розрівняти. Зверху теж накрити пергаментом, поставити вантаж і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на пів години, після чого зняти вантаж і допікати ще 10-15 хвилин.

Дістати форму, перевернути її на дошку, зняти форму та пергамент і залишити сирник охолоджуватися, після чого відправити його в холодильник мінімум на п'ять годин.

Потім потрібно приготувати глазур. Для цього шоколад з олією потрібно розтопити в мікрохвильовій печі. Сирник, що настоявся в холодильнику, покласти на решітку та залити глазур'ю. Зняти готовий десерт із решітки і відправити в холодильник на 15-20 хвилин для стабілізації глазурі.

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