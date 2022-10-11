Дуже корисно та смачно: рецепт котлет у духовці від Лізи Глінської

Дієтичні котлети стануть чудовим доповненням у меню як для дорослих, так і для дітей.

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М'ясні котлети — чудовий додаток до обіду та вечері, а котлети з дієтичного м'яса з додаванням овочів не тільки смачні, але й дуже корисні. Як приготувати їх у духовці, розповіла у себе на YouTube-каналі переможниця другого сезону "МастерШеф" Ліза Глінська.

М'ясо-овочеві котлети у духовці

Інгредієнти:

телятина чи куряче філе — 500 г;

цибуля — одна велика цибулина або дві маленькі;

кабачок — 300 г;

броколі — 300 г;

яйце — 1 шт;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на тертці, віджати сік. Броколі відварити дві хвилини, цибулю нарізати. Всі овочі перемелити через м'ясорубку, додати яйце і сіль до смаку, добре перемішати.

Сформувати котлети і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Як гарнір до таких котлет підійдуть картопляне пюре, рис, гречка й інше.

Щодо десерту, то радимо приготувати львівський сирник, рецептом якого раніше ділилася Глінська. Политий шоколадом, він виходить дуже смачним і ситним, і його із задоволенням будуть їсти як дорослі, так і діти.