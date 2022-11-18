Ніжні та соковиті. Рецепт ідеальних курячих котлет

Курячі котлети — нескладна страва, але її можна приготувати дуже смачно, якщо знати кілька секретів.

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Курячі котлети – це базова страва, якою можна доповнити будь-який гарнір: чи це будь-яка каша, картопляне пюре або овочеве рагу. Але є кілька секретів, завдяки яким котлети з курки вийдуть дуже смачними.

Для початку не варто готувати котлети тільки з курячої грудки. Обов'язково використовуйте не тільки "біле м'ясо", але і "червоне", тобто м'якоть із стегенця. Можна звичайно додати у фарш і свиняче сало або вершкове масло, але тоді котлети вийдуть калорійнішими.

У котлети додають яйця, але тут головне з ними не переборщити: достатньо двох яєць на кілограм фаршу.

Багато хто не любить додавати в котлети хліб, але сухий м'якуш, замочений у молоці, надає котлеткам ніжності та пишності. Можна його замінити і тертим кабачком чи гарбузом. Але ідеальні пропорції: 200 грам хліба, 1 кг фаршу та 400 мл рідини.

Не варто нехтувати і цибулею. Якщо вам не подобається її смак, спробуйте подрібнити її у блендері в кашу та додати у фарш. Вона додасть соковитості, але не свій різкуватий присмак.

І головне, дайте фаршу відпочити. Замішайте його та відставте в холодильник на пів години. І не забувайте про спеції. Курка не має яскраво-вираженого смаку, а значить, її можна доповнити паприкою, мускатним горіхом, кмином, шафраном або фенхелем. Також підійде будь-яка зелень, яку ви любите.

Не забувайте і про паніровку: сухарі або борошно. Це потрібно, щоб котлети не пересмажилися. А під час готування котлет – дайте їм більше місця. Якщо покласти котлетки на сковороду занадто щільно – вони тушкуватимуться, а не смажитимуться, а це вже не так смачно. Якщо боїтеся недосмажити – доведіть їх до готовності у духовці.

Курячі котлети

Складові:

Філе курячого стегна — 500 г;

Дві головки цибулі;

Вершкове масло — 40 г;

Білий хліб – 100 г;

Молоко – 200 мл;

Панірувальні сухарі — 100 г;

Рослинна олія — 50 мл;

Одне яйце;

Сіль, чорний перець.

Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Сухий білий хліб без скоринок залийте молоком і залиште на кілька хвилин. Куряче м'ясо, цибулю та хліб, вимочений в молоці, пропустіть через м'ясорубку.

Додайте до фаршу яйце. Посоліть і поперчіть. Перемішайте фарш, накрийте плівкою і відправте в холодильник відпочити.

Сформуйте невеликі плоскі котлетки, обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на олії з обох боків до рум'яної скоринки. Накрийте кришкою і залиште на невеликому вогні хвилин на сім. Після цього переверніть і залиште ще на стільки ж. Котлети з курки – готові.

Нагадаємо, також ви можете приготувати дієтичні котлети з броколі у духовці. Для них підійде як курячий фарш, так і фарш із телятини.