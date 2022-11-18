Простой рецепт пасты с креветками

Готовим ресторанное блюдо в домашних условиях.

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Паста – одно из самых популярных блюд современности. Несмотря на то, что оно всегда ассоциируется с ресторанами, пасту можно легко приготовить в домашних условиях. О рецепте приготовления пасты с креветками рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г спагетти

300 г хвостов тигровых креветок

2 ст. л. масла

3 зубчика чеснока

200 мл сливок 30-33%

50 г пармезана

петрушка по вкусу

соль и черный перец по вкусу

Для начала нужно вскипятить воду. На каждые 100 г пасты Евгений Клопотенко советует брать 1 л воды и 10 г соли.

После того как вода закипит, выкладываем в нее 500 г спагетти и варим на 1 мин меньше, как сказано в инструкции.

В это время готовим наши креветки. Если они уже отварены, осталось только их разморозить и очистить от чешуи. Также чистим 3 зубчика чеснока.

После этого разогреваем сковороду с 2 ст. л. масла и выкладываем на него чеснок и хвосты тигровых креветок. Жарим все вместе 2-3 мин в среднем огне.

Тогда вливаем в сковороду 200 мл сливок, добавляем 25 г пармезана. Солим соус и немного перемешиваем.

В конце добавляем отварные спагетти, мешаем и готовим все еще 1 минуту. Можно добавить иссеченные листья петрушки и свежемолотый черный перец по вкусу, посыпать второй половиной пармезан.

Напомним, как приготовить маринованую сельдь в домашних условиях.