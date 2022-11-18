Простой рецепт пасты с креветками
Готовим ресторанное блюдо в домашних условиях.
Паста – одно из самых популярных блюд современности. Несмотря на то, что оно всегда ассоциируется с ресторанами, пасту можно легко приготовить в домашних условиях. О рецепте приготовления пасты с креветками рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г спагетти
- 300 г хвостов тигровых креветок
- 2 ст. л. масла
- 3 зубчика чеснока
- 200 мл сливок 30-33%
- 50 г пармезана
- петрушка по вкусу
- соль и черный перец по вкусу
Для начала нужно вскипятить воду. На каждые 100 г пасты Евгений Клопотенко советует брать 1 л воды и 10 г соли.
После того как вода закипит, выкладываем в нее 500 г спагетти и варим на 1 мин меньше, как сказано в инструкции.
В это время готовим наши креветки. Если они уже отварены, осталось только их разморозить и очистить от чешуи. Также чистим 3 зубчика чеснока.
После этого разогреваем сковороду с 2 ст. л. масла и выкладываем на него чеснок и хвосты тигровых креветок. Жарим все вместе 2-3 мин в среднем огне.
Тогда вливаем в сковороду 200 мл сливок, добавляем 25 г пармезана. Солим соус и немного перемешиваем.
В конце добавляем отварные спагетти, мешаем и готовим все еще 1 минуту. Можно добавить иссеченные листья петрушки и свежемолотый черный перец по вкусу, посыпать второй половиной пармезан.
Напомним, как приготовить маринованую сельдь в домашних условиях.