Простий рецепт пасти з креветками

Готуємо ресторанну страву в домашніх умовах.

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Паста — одна з найпопулярніших страв сучасності. Попри те, що вона завжди асоціюється з ресторанами, пасту також можна легко приготувати в домашніх умовах. Про рецепт приготування пасти з креветками розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

500 г спагеті

300 г хвостів тигрових креветок

2 ст. л. олії

3 зубчики часнику

200 мл вершків 30-33%

50 г пармезану

петрушка до смаку

сіль та чорний перець до смаку

Для початку потрібно закип’ятити воду. На кожні 100 г пасти Євген Клопотенко рекомендує брати 1 л води та 10 г солі.

Після того, як вода закипить, викладаємо в неї 500 г спагеті та варимо на 1 хв менше, як сказано в інструкції.

У цей час готуємо наші креветки. Якщо вони вже відварені, залишилося лише їх розморозити та очистити від луски. Також чистимо 3 зубчики часнику.

Після цього розігріваємо сковорідку з 2 ст. л. олії та викладаємо на неї часник та хвости тигрових креветок. Смажимо усе разом 2-3 хв на середньому вогні.

Тоді вливаємо на сковорідку 200 мл вершків, додаємо 25 г пармезану. Солимо соус та трохи перемішуємо.

Наприкінці додаємо відварені спагеті, мішаємо та готуємо все разом ще 1 хвилину. Можна додати посічене листя петрушки та свіжомелений чорний перець до смаку, посипати другою половиною пармезан.

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