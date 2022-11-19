Рецепт вкусного греческого супа авголемоно
Готовим насыщенный куриный суп с греческими нотками.
О рецепте приготовления греческого блюда рассказывает украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
· 1 морковь
· 1/6 корня сельдерея
· 1 куриное бедро
· 1,5 л воды
· 2 яичных желтка
· 1 лимон
· 2 лавровых листа
· 3 горошины душистого перца
· зелень петрушки для подачи (по желанию)
· кружочек лимона для подачи (по желанию)
· соль по вкусу
Для начала чистим морковь и корень сельдерея и натираем их на крупной терке. С куриного бедра в это время снимаем ненужную шкурку.
Затем перекладываем куриное бедро в кастрюлю и заливаем водой. Добавляем к нему лавровые листья, перец и готовую морковь с сельдереем. Солим по вкусу и варим пол часа после закипания. Во время варки следует забирать пенку.
Достаем куриное бедро и оставляем остыть на тарелке. В другую миску отделяем 2 желтка и выжимаем сок лимона.
Все это хорошо взбиваем и добавляем в смесь половник готового бульона. Еще раз сбиваем.
Готовое куриное бедро разбираем на кусочки и кладем обратно в суп.
Вливаем тонкой струйкой яично-лимонную смесь в суп, снимаем с огня, закрываем крышкой и разрешаем настояться 15 минут.
Подавать следует горячим, а для более пикантного вкуса можно добавить измельченные листочки петрушки и лимон.
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