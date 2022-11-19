Рецепт смачного грецького супу авголемоно

Готуємо насичений курячий суп з грецькими нотками.

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ІНГРЕДІЄНТИ

· 1 морква

· 1/6 кореня селери

· 1 куряче стегно

· 1,5 л води

· 2 яєчних жовтки

· 1 лимон

· 2 лаврові листки

· 3 горошини духмяного перцю

· зелень петрушки для подачі (за бажанням)

· кружальце лимона для подачі (за бажанням)

· сіль до смаку

Для початку чистимо моркву та корінь селери та натираємо їх на крупній тертці. З курячого стегна в цей час знімаємо непотрібну шкірку.

Потім перекладаємо куряче стегно в каструлю та заливаємо водою. Додаємо до неї лаврові листи, перець та готові моркву із селерою. Солимо до смаку та варимо пів години після закипання. Під час варіння варто забирати пінку.

Дістаємо куряче стегно та залишаємо холонути на тарілці. В іншу миску відокремлюємо 2 жовтки та вичавлюємо сік лимона.

Усе це гарно збиваємо та додаємо до суміші ополоник готового бульйону. Ще раз збиваємо.

Готове куряче стегно розбираємо на шматочки та кладемо назад в суп.

Вливаємо тонкою цівкою яєчно-лимонну суміш у суп, знімаємо з вогню, закриваємо кришкою та дозволяємо настоятися 15 хвилин.

Подавати варто гарячим, а для більш пікантного смаку можна додати подрібнені листочки петрушки та кружальце лимона.

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