Рецепт приготовления голубцов в мультиварке
Создаем вкусное блюдо, используя современные технологии.
О том, как приготовить традиционные для украинской кухни голубцы, рассказывает ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 стакан риса
- 500 г фарша ассорти
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1 капуста
- 1 лук
- 1 морковь
- 3 ст. л. масла
- соль и перец по вкусу
- 2 лавровых листа
- 3 зубчика чеснока
- 4 горошины душистого перца
- 4 горошины черного перца
Для заливки:
- 1 стакан сметаны
- 1 стакан воды
- 1 ст. л. томатной пасты
- соль и перец по вкусу
Для начала готовим все нужные ингредиенты. Варим рис в мультиварке, используя специальный режим. На стакан риса берем два стакана воды. Варить следует 5 минут после закипания воды.
Беремся за капусту и вырезаем ее кочан. Кипятим воду в большой кастрюле и кладем туда нашу капусту. Несколько минут даем ей повариться. После чего осторожно отрываем по одному листочку. В отдельную миску выкладываем оторванные капустные листики.
Также отрываем из каждого листика капусты ее жесткую часть.
Тем временем лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. масла и делаем зажарку из лука и моркови.
После всех необходимых шагов берем другую большую миску и выкладываем в нее отварной рис, добавляем зажарку, фарш, молотый кориандр, соль и перец по вкусу. Все хорошо мешаем.
Выкладываем начинку в листья капусты и начинаем лепить голубцы. Выкладываем голубцы в чашу мультиварки и добавляем лавровые листья, зубчики чеснока, горошины душистого перца и горошины черного перца.
Также в миску нужно влить 1 стакан воды, 1 стакан сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, соль и перец по вкусу. Все хорошо мешаем и заливаем в чашу с голубцами. Ставим режим тушения.
Напомним, как приготовить борщ в мультиварке.