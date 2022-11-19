Рецепт приготовления голубцов в мультиварке

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О том, как приготовить традиционные для украинской кухни голубцы, рассказывает ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан риса

500 г фарша ассорти

1 ч. л. молотого кориандра

1 капуста

1 лук

1 морковь

3 ст. л. масла

соль и перец по вкусу

2 лавровых листа

3 зубчика чеснока

4 горошины душистого перца

4 горошины черного перца

Для заливки:

1 стакан сметаны

1 стакан воды

1 ст. л. томатной пасты

соль и перец по вкусу

Для начала готовим все нужные ингредиенты. Варим рис в мультиварке, используя специальный режим. На стакан риса берем два стакана воды. Варить следует 5 минут после закипания воды.

Беремся за капусту и вырезаем ее кочан. Кипятим воду в большой кастрюле и кладем туда нашу капусту. Несколько минут даем ей повариться. После чего осторожно отрываем по одному листочку. В отдельную миску выкладываем оторванные капустные листики.

Также отрываем из каждого листика капусты ее жесткую часть.

Тем временем лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. масла и делаем зажарку из лука и моркови.

После всех необходимых шагов берем другую большую миску и выкладываем в нее отварной рис, добавляем зажарку, фарш, молотый кориандр, соль и перец по вкусу. Все хорошо мешаем.

Выкладываем начинку в листья капусты и начинаем лепить голубцы. Выкладываем голубцы в чашу мультиварки и добавляем лавровые листья, зубчики чеснока, горошины душистого перца и горошины черного перца.

Также в миску нужно влить 1 стакан воды, 1 стакан сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, соль и перец по вкусу. Все хорошо мешаем и заливаем в чашу с голубцами. Ставим режим тушения.

Напомним, как приготовить борщ в мультиварке.