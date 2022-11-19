Рецепт приготування голубців у мультиварці
Створюємо смачну страву, використовуючи сучасні технології.
Про те, як приготувати традиційні для української кухні голубці, розповідає ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.
ІНГРЕДІЄНТИ
- 1 склянка рису
- 500 г фаршу асорті
- 1 ч. л. меленого коріандру
- 1 капустина
- 1 цибуля
- 1 морква
- 3 ст. л. олії
- сіль та перець до смаку
- 2 лаврових листки
- 3 зубчики часнику
- 4 горошини духмяного перцю
- 4 горошини чорного перцю
Для заливки:
- 1 склянка сметани
- 1 склянка води
- 1 ст. л. томатної пасти
- сіль та перець до смаку
Для початку готуємо всі необхідні інгредієнти. Варимо рис у мультиварці, використовуючи спеціальний режим. На склянку рису беремо дві склянки води. Варити варто 5 хвилин після закипання води.
Беремося за капусту та вирізаємо її качан. Кип'ятимо воду у великій каструлі та кладемо туди нашу капустину. Кілька хвилин даємо їй поваритися. Після чого обережно відриваємо по одному листочку. В окрему миску викладаємо відірвані капустяні листочки.
Також відриваємо з кожного листочка капусти її тверду частину.
Тим часом цибулю нарізаємо мілкими кубиками, а моркву натираємо на крупній тертці. Розігріваємо пательню з 3 ст. л. олії та робимо засмажку з цибулі та моркви.
Після всіх необхідних кроків беремо іншу велику миску та викладаємо у неї відварений рис, додаємо засмажку, фарш, мелений коріандр, сіль та перець до смаку. Усе гарно мішаємо.
Викладаємо начинку у листки капусти та починаємо ліпити голубці. Викладаємо голубці у чашу мультиварки та додаємо лаврові листки, зубчики часнику, горошини духмяного перцю і горошини чорного перцю.
Також у миску потрібно влити 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець до смаку. Усе гарно мішаємо та заливаємо у чашу з голубцями. Ставимо режим тушіння.
Нагадаємо, як приготувати борщ у мультиварці.