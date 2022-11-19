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Їжа

Рецепт приготування голубців у мультиварці

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Фото: Євген Клопотенко

Створюємо смачну страву, використовуючи сучасні технології.

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Про те, як приготувати традиційні для української кухні голубці, розповідає ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

  • 1 склянка рису
  • 500 г фаршу асорті
  • 1 ч. л. меленого коріандру
  • 1 капустина
  • 1 цибуля
  • 1 морква
  • 3 ст. л. олії
  • сіль та перець до смаку
  • 2 лаврових листки
  • 3 зубчики часнику
  • 4 горошини духмяного перцю
  • 4 горошини чорного перцю

Для заливки:

  • 1 склянка сметани
  • 1 склянка води
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • сіль та перець до смаку

Для початку готуємо всі необхідні інгредієнти. Варимо рис у мультиварці, використовуючи спеціальний режим. На склянку рису беремо дві склянки води. Варити варто 5 хвилин після закипання води.

Беремося за капусту та вирізаємо її качан. Кип'ятимо воду у великій каструлі та кладемо туди нашу капустину. Кілька хвилин даємо їй поваритися. Після чого обережно відриваємо по одному листочку. В окрему миску викладаємо відірвані капустяні листочки.

Також відриваємо з кожного листочка капусти її тверду частину.

Тим часом цибулю нарізаємо мілкими кубиками, а моркву натираємо на крупній тертці. Розігріваємо пательню з 3 ст. л. олії та робимо засмажку з цибулі та моркви.

Після всіх необхідних кроків беремо іншу велику миску та викладаємо у неї відварений рис, додаємо засмажку, фарш, мелений коріандр, сіль та перець до смаку. Усе гарно мішаємо.

Викладаємо начинку у листки капусти та починаємо ліпити голубці. Викладаємо голубці у чашу мультиварки та додаємо лаврові листки, зубчики часнику, горошини духмяного перцю і горошини чорного перцю.

Також у миску потрібно влити 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець до смаку. Усе гарно мішаємо та заливаємо у чашу з голубцями. Ставимо режим тушіння.

Нагадаємо, як приготувати борщ у мультиварці.