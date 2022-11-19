Рецепт приготування голубців у мультиварці

Створюємо смачну страву, використовуючи сучасні технології.

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Про те, як приготувати традиційні для української кухні голубці, розповідає ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

1 склянка рису

500 г фаршу асорті

1 ч. л. меленого коріандру

1 капустина

1 цибуля

1 морква

3 ст. л. олії

сіль та перець до смаку

2 лаврових листки

3 зубчики часнику

4 горошини духмяного перцю

4 горошини чорного перцю

Для заливки:

1 склянка сметани

1 склянка води

1 ст. л. томатної пасти

сіль та перець до смаку

Для початку готуємо всі необхідні інгредієнти. Варимо рис у мультиварці, використовуючи спеціальний режим. На склянку рису беремо дві склянки води. Варити варто 5 хвилин після закипання води.

Беремося за капусту та вирізаємо її качан. Кип'ятимо воду у великій каструлі та кладемо туди нашу капустину. Кілька хвилин даємо їй поваритися. Після чого обережно відриваємо по одному листочку. В окрему миску викладаємо відірвані капустяні листочки.

Також відриваємо з кожного листочка капусти її тверду частину.

Тим часом цибулю нарізаємо мілкими кубиками, а моркву натираємо на крупній тертці. Розігріваємо пательню з 3 ст. л. олії та робимо засмажку з цибулі та моркви.

Після всіх необхідних кроків беремо іншу велику миску та викладаємо у неї відварений рис, додаємо засмажку, фарш, мелений коріандр, сіль та перець до смаку. Усе гарно мішаємо.

Викладаємо начинку у листки капусти та починаємо ліпити голубці. Викладаємо голубці у чашу мультиварки та додаємо лаврові листки, зубчики часнику, горошини духмяного перцю і горошини чорного перцю.

Також у миску потрібно влити 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець до смаку. Усе гарно мішаємо та заливаємо у чашу з голубцями. Ставимо режим тушіння.

Нагадаємо, як приготувати борщ у мультиварці.