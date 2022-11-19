Теплый салат с креветками и печеным картофелем

Готовим вкусный салат с морскими нотками.

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О приготовлении вкусного теплого салата с креветками и печеным картофелем рассказывает украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

100 г мягкого козьего сыра

1 картофель

1 томат

50 г креветок

1 зубчик чеснока

1 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Для начала обертываем фольгой одну крупную картофелину и кладем ее на противень. Печем до готовности при температуре 180 градусов в течение 40 мин.

После этого чистим наши креветки. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и добавляем измельченный зубчик чеснока с креветками. Все это хорошо жарим 4-5 минут. При этом время от времени перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

Тем временем печеный картофель режем на большие кубики, не очищая от кожуры. Кладем на сковороду. Жарим это в течение одной минуты.

Кладем креветки с картофелем в глубокую миску. Добавляем порезанный ломтиками томат и порезанный кружочками мягкий козий творог. Осторожно мешаем, чтобы творог не распался. Подавать к столу следует в теплом виде.

Напомним,как приготовить голубцы в мультиварке.