Теплый салат с креветками и печеным картофелем
Готовим вкусный салат с морскими нотками.
О приготовлении вкусного теплого салата с креветками и печеным картофелем рассказывает украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г мягкого козьего сыра
- 1 картофель
- 1 томат
- 50 г креветок
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Для начала обертываем фольгой одну крупную картофелину и кладем ее на противень. Печем до готовности при температуре 180 градусов в течение 40 мин.
После этого чистим наши креветки. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и добавляем измельченный зубчик чеснока с креветками. Все это хорошо жарим 4-5 минут. При этом время от времени перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.
Тем временем печеный картофель режем на большие кубики, не очищая от кожуры. Кладем на сковороду. Жарим это в течение одной минуты.
Кладем креветки с картофелем в глубокую миску. Добавляем порезанный ломтиками томат и порезанный кружочками мягкий козий творог. Осторожно мешаем, чтобы творог не распался. Подавать к столу следует в теплом виде.
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