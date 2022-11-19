Теплий салат з креветками та печеною картоплею

Готуємо смачний салат з морськими нотками.

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Про приготування смачного теплого салату з креветками та печеною картоплею розповідає український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

100 г м’якого козячого сиру

1 картопля

1 томат

50 г креветок

1 зубчик часнику

1 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку

Для початку обгортаємо фольгою одну велику картоплину та кладемо її на деко. Печемо до готовності за температури 180 градусів протягом 40 хв.

Після цього чистимо наші креветки. Розігріваємо сковорідку із соняшниковою олією та додаємо подрібнений зубчик часнику з креветками. Усе це гарно смажимо 4-5 хвилин. При цьому час від часу перемішуємо. Солимо та перчимо до смаку.

Тим часом печену картоплю ріжемо на великі кубики, не очищаючи від шкірки. Кладемо на сковорідку. Смажимо це протягом однієї хвилини.

Кладемо креветки з картоплею у глибоку миску. Додаємо порізаний скибочками томат та порізаний кружальцями м’який козячий сир. Обережно мішаємо, щоб сир не розпався. Подавати до столу варто в теплому вигляді.

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