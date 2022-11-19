Блюдо для детей. Рыбные палочки с йогуртовым соусом

Пикантное сочетание вкусов не оставит равнодушным попробующего это блюдо.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для рыбных палочек:

2 филе минтая

350 г панировочных сухарей

150 г муки

1 яйцо

1 желток

соль и перец вкуса

Для йогуртового соуса:

200 мл йогурта

10 веточек зелени укропа/петрушки

1 ст. л. сока лимона

Для начала делаем фарш. Филе пропускаем через мясорубку.

Рыбный фарш солим и перчим по вкусу. После этого добавляем панировочные сухари и 1 желток. В это время духовка должна разогреться до 180 градусов.

Формируем рыбные палочки и делаем двойную панировку — в одну миску всыпаем муку, а в другую сухари, в третьей взбиваем вилкой одно яйцо. Рыбную палочку обваливаем в муке, в яйце и сухарях. Затем снова в яйце и в сухарях. Так делаем с каждой палочкой.

Выкладываем рыбные палочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Делаем наш йогуртовый соус. В миску вливаем 200 мл несоленого йогурта, добавляем 10 мелко измельченных веточек укропа или петрушки, солим по вкусу и добавляем 1 ст. л. сока лимона.

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