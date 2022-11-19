Страва для дітей. Рибні палички з йогуртовим соусом

Пікантне поєднання смаків не залишить байдужим того, хто спробує цю страву.

Related video

Про цікавий рецепт смачної страви для дітей розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для рибних паличок:

2 філе минтая

350 г панірувальних сухарів

150 г борошна

1 яйце

1 жовток

сіль та перець смаку

Для йогуртового соусу:

200 мл йогурту

10 гілочок зелені кропу / петрушки

1 ст. л. сока лимона

Для початку робимо фарш. Філе пропускаємо через м'ясорубку.

Рибний фарш солимо і перчимо до смаку. Після цього додаємо панірувальні сухарі і 1 жовток. У цей час духовка повинна розігрітися до 180 градусів.

Формуємо рибні палички та робимо подвійне панірування — в одну миску всипаємо борошно, а в іншу сухарі, в третій збиваємо виделкою одне яйце. Рибну паличку обвалюємо в борошні, в яйці та у сухарях. Потім знову в яйці та в сухарях. Так робимо з кожною паличкою.

Викладаємо рибні палички на деко, застелене пергаментом, і випікаємо в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Робимо наш йогуртовий соус. У миску вливаємо 200 мл несолоного йогурту, додаємо 10 дрібно подрібнених гілочок кропу чи петрушки, солимо до смаку та додаємо 1 ст. л. соку лимона.

Нагадаємо, як приготувати корисну та смачну гарбузову кашу з пшоном.