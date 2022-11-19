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Їжа

Страва для дітей. Рибні палички з йогуртовим соусом

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Фото: Євген Клопотенко

Пікантне поєднання смаків не залишить байдужим того, хто спробує цю страву.

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Про цікавий рецепт смачної страви для дітей розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для рибних паличок:

  • 2 філе минтая
  • 350 г панірувальних сухарів
  • 150 г борошна
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • сіль та перець смаку

Для йогуртового соусу:

  • 200 мл йогурту
  • 10 гілочок зелені кропу / петрушки
  • 1 ст. л. сока лимона

Для початку робимо фарш. Філе пропускаємо через м'ясорубку.

Рибний фарш солимо і перчимо до смаку. Після цього додаємо панірувальні сухарі і 1 жовток. У цей час духовка повинна розігрітися до 180 градусів.

Формуємо рибні палички та робимо подвійне панірування — в одну миску всипаємо борошно, а в іншу сухарі, в третій збиваємо виделкою одне яйце. Рибну паличку обвалюємо в борошні, в яйці та у сухарях. Потім знову в яйці та в сухарях. Так робимо з кожною паличкою.

Викладаємо рибні палички на деко, застелене пергаментом, і випікаємо в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Робимо наш йогуртовий соус. У миску вливаємо 200 мл несолоного йогурту, додаємо 10 дрібно подрібнених гілочок кропу чи петрушки, солимо до смаку та додаємо 1 ст. л. соку лимона.

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