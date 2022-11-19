Страва для дітей. Рибні палички з йогуртовим соусом
Пікантне поєднання смаків не залишить байдужим того, хто спробує цю страву.
Про цікавий рецепт смачної страви для дітей розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для рибних паличок:
- 2 філе минтая
- 350 г панірувальних сухарів
- 150 г борошна
- 1 яйце
- 1 жовток
- сіль та перець смаку
Для йогуртового соусу:
- 200 мл йогурту
- 10 гілочок зелені кропу / петрушки
- 1 ст. л. сока лимона
Для початку робимо фарш. Філе пропускаємо через м'ясорубку.
Рибний фарш солимо і перчимо до смаку. Після цього додаємо панірувальні сухарі і 1 жовток. У цей час духовка повинна розігрітися до 180 градусів.
Формуємо рибні палички та робимо подвійне панірування — в одну миску всипаємо борошно, а в іншу сухарі, в третій збиваємо виделкою одне яйце. Рибну паличку обвалюємо в борошні, в яйці та у сухарях. Потім знову в яйці та в сухарях. Так робимо з кожною паличкою.
Викладаємо рибні палички на деко, застелене пергаментом, і випікаємо в духовці за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.
Робимо наш йогуртовий соус. У миску вливаємо 200 мл несолоного йогурту, додаємо 10 дрібно подрібнених гілочок кропу чи петрушки, солимо до смаку та додаємо 1 ст. л. соку лимона.
Нагадаємо, як приготувати корисну та смачну гарбузову кашу з пшоном.