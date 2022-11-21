Чем заменить яйца в выпечке: практические советы от Евгения Клопотенко

С заоблачными ценами на яйца пришло время задуматься, чем их заменить, чтобы не испортить вкус выпечки и сохранить свойства теста.

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Высокие цены на яйца заставили многих хозяек задуматься, как минимизировать их использования без вреда для готовки, и известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко дал несколько советов, которые помогут им решить эту проблему.

Прежде, чем озвучить альтернативу яйцам, Клопотенко объяснил, зачем их добавляют в тесто. Во-первых, яйца – натуральные эмульгаторы, которые помогают тесту стать тестом, потому что соединяют и удерживают все составляющие. Во-вторых, они задерживают в продуктах воздух, создавая для него крохотные кармашки. Благодаря этому тесто может подниматься, становиться более рыхлым во время выпечки.

В-третьих, в составе яиц преобладает вода, так что чем их больше в рецепте, тем меньше другой жидкости добавляется к выпечке. Это нужно учитывать, ища заменители.

Ну и напоследок ресторатор подчеркнул, что яйца делают вид выпечки более красивым, благодаря желтку, которым смазывают тесто перед тем, как отправить его в духовку.

Чем заменить яйца в выпечке

Банановое пюре. Заменить яйца можно перетертым в пюре бананом, ориентируясь на размер яйца. Добавляя их в тесто, стоит учитывать, что банан сладкий, поэтому может понадобиться уменьшить количество сахара. К тому же они дают характерный привкус готовым блюдам, интенсивность которого зависит от количества добавленного пюре, а еще станет более плотной и влажной.

При желании, банановое пюре можно заменить авокадовым, тогда дополнительной сладости почти не будет. Однако стоит учитывать, что в этом случае речи об экономии не идет, учитывая высокую цену авокадо.

Семена льна

Перемолотые семена льна отлично подходят в качестве замены яиц. Одно яйцо равно столовой ложке пудры, которую предварительно надо растворить в трех ложках воды, хорошо размешать и дать постоять. По консистенции готовый к использованию продукт будет напоминать сырое яйцо. Семена льна дают тесту интересный ореховый привкус, а текстура получается более плотной. Как альтернатива льну – семена чиа.

Газировка

Вода с пузырьками обеспечит насыщение теста воздухом, что придаст рыхлости и легкости блюду. Для замены одного яйца нужно взять примерно 60 граммов газированной воды.

Рисовая мука

Рисовая мука хорошо действует как загуститель и связующее для ингредиентов. Муку нужно разводить в теплой воде. Необходимо ориентироваться на плотность и объем яйца. Чем больше яиц, тем больше раствора. Аналогичным образом действует овсянка. Ее следует перемолоть кофемолкой, добавить воды, дать набухнуть и можно вливать в смесь теста.

Крохмаль

Вместо 1 яйца берут 1 ст. ложку кукурузного крахмала и 2 ст. ложки воды. Приблизительно столько нужно, чтобы достичь желаемой консистенции. Но и здесь главный ориентир – яйцо. Если кажется, что раствор густой или редкий, нужно изменить пропорции. Все необходимо перемешать до однородности, а затем уже вливать в смесь для теста. Картофельного крахмала, как правило, нужно немного больше.

Для блеска и цвета

Блеска поверхности пирогов придаст простая вода с сахаром, также можно использовать и подслащенное молоко, а для желтого оттенка выпечки по желанию можно использовать цедру цитрусовых, куркуму или морковный сок по вкусу.

Напомним, чем белые куриные яйца отличаются от коричневых.